Cestovný ruch a gastro sektor môžu rátať s dotáciami štátu i naďalej, Krajniak prisľúbil ďalšiu pomoc

Zdanie plných hotelov je klamlivé

Zmenili sa aj očakávania turistov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.9.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny bude naďalej pokračovať v pomoci na podporu udržania pracovných miest v cestovnom ruchu a gastro sektore.Ministerstvo vyplatilo počas pandémie pomoc zamestnávateľom, zamestnancom a živnostníkom v objeme 2,13 miliardy eur, z toho išlo viac ako 500 miliónov práve do segmentu cestovného ruchu a gastra. Na stretnutí s hoteliermi v Trnave to povedal minister Milan Krajniak. „Chceme pokračovať v tejto pomoci na podporu udržania pracovných miest aj naďalej. Zatiaľ na úrovni prvej pomoci, ak sa pandemická situácia zhorší, sme pripravení pomoc navýšiť,“ skonštatoval Krajniak. Štát má podľa neho pravidlá nastavené lepšie ako pred rokom, v rozpočte ráta aj s rezervou na vyplácanie takejto pomoci.Podľa Krajniaka však už v tretej vlne zrejme nebude zatvorených toľko prevádzok ako na jar. Meniť sa budú podľa neho aj podmienky obsadzovania pracovných pozícií zamestnancami z iných krajín v tých prípadoch, kde Slováci nebudú mať o pracovné miesta záujem.Gastro sektor trpí nedostatkom dôvery zamestnancov v súvislosti s očakávanou ďalšou vlnou pandémie. Minister dopravy Andrej Doležal upozornil na to, že aj keď to po uvoľnení opatrení pred letnou sezónou navonok vyzerá tak, že Tatry sú plné, segment hotelov a reštaurácií zostáva v rámci pandémie najviac zasiahnutý.„Máme kongresové hotely v Bratislave, máme turistických sprievodcov, máme segment zájazdových autobusov, hoteliérom chýbajú klienti zo zahraničia, to sú ľudia, ktorí majú naďalej reálny problém,“ povedal Doležal.Majitelia a manažéri v hotelierstve a gastre si na konferencii v Trnave vymieňali skúsenosti o tom, ako pandémia zásadným spôsobom zmenila fungovanie ich biznisu.Počas konferencie s názvom Reštart HoReCa biznisu hovorili tiež o uvoľnení opatrení pred letnou sezónou i o obavách z ohlasovanej 3. vlny pandémie, ale aj o tom, ako sa zmenil pracovný trh, nákupné správanie turistov a ich očakávania.