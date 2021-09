Španielsko bojuje s rozsiahlymi lesnými požiarmi, minister González v nich vidí prácu podpaľačov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.9.2021 (Webnoviny.sk) - S lesnými požiarmi na severozápade Španielska, ktoré sú pravdepodobne výsledkom podpaľačstva, bojujú aj vojaci a lietadlá. Požiare v Galícii za dva dni spálili takmer tisíc hektárov lesa. Pod kontrolou ešte stále nie sú dva aktívne požiare, uviedli regionálne úrady. Oheň sa priblížil k obývaným oblastiam a museli preň zatvoriť cesty.Na pomoc s hasením v pondelok vyslali 63 vojakov z núdzovej jednotky španielskej armády. Zo vzduchu hasičom asistovali štyri vrtuľníky a štyri lietadlá.Galícijský minister pre vidiek José González informoval, že oheň sa rozhorel v nedeľu po západe slnka a neexistuje šanca, že by tak vznikol prirodzene. Založili ho s „jasným úmyslom“ na rôznych miestach, naraz na oboch stranách rieky.„Vedeli, že to spôsobí veľa škody,“ cituje ministra tlačová agentúra EFE. Hasenie podľa neho komplikujú vysoké teploty, silný vietor a vysoká úroveň vlhkosti vzduchu. Hasičom by v ich úsilí však mohol pomôcť dážď, ktorý v oblasti predpovedajú meteorológovia.