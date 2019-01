Cestovný ruch by mal na Slovensku v roku 2019 rásť

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. januára (TASR) – Cestovný ruch na Slovensku v minulom roku zaznamenal pozitívne trendy a mal by rásť aj v roku 2019. Predpokladá to prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR Marek Harbuľák. Upozornil však na možné negatívne vplyvy brexitu alebo aj spomaľovania výkonov ekonomík veľkých krajín.Cestovný ruch podľa Harbuľáka rástol v Európe aj vlani. Zdôraznil, že hlavným ťahúňom rozvoja turizmu je celosvetový hospodársky rast, ktorý ide ruka v ruke s rastúcim dopytom ľudí po týchto službách.priblížil.Tento vývoj by mal podľa neho pokračovať aj v tomto roku.vyčíslil prezident ZCR s tým, že Slovensko sa medziročnom náraste posunulo z posledných priečok rebríčka viac k jeho stredu.ozrejmil.Upozornil však, že sa objavujú prvé signály o spomaľovaní výkonov ekonomík veľkých krajín, ako je napríklad Nemecko. To je podľa Harbuľáka jednou z dôležitých krajín v počte návštevníkov. Brexit zasa podľa neho môže znamenať menej návštevníkov z Veľkej Británie.V tomto smere vyzdvihol opatrenia na podporu cestovného ruchu.myslí si Harbuľák, podľa ktorého tento nárast nepocítia iba hotely alebo penzióny, ale napríklad aj stravovacie zariadenia, akvaparky či kultúrne pamiatky.Ako dodal, tie na seba zároveň viažu ďalšie služby a posilňujú spotrebu. To má podľa jeho slov pozitívny vplyv na výber miestnych daní a poplatkov, spotrebných daní či zvyšovanie miezd v odvetví cestovného ruchu. "poznamenal.