Poľnohospodári a potravinári predstavili priority na tento rok

Bratislava 28. januára (TASR) - Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS) by chcela v tomto roku presadiť napríklad zavedenie úverového programu pre potravinárov či rozšíriť spoluprácu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zástupcovia poľnohospodárov a potravinárov ocenili vlaňajšie schválenie podpory poľnohospodárom prostredníctvom zelenej nafty, no v tomto roku sa chcú podieľať aj na presadzovaní ďalších priorít.informovala Monika Mičúchová z Potravinárskej komory Slovenska. Okrem úverového programu pre potravinárov sú nimi napríklad aj príprava Strategického plánu Slovenskej republiky k budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike Európskej únie, riešenie problémov poľnohospodárov v súvislosti s užívacími právami k pôde, doplnenie samosprávy do Rady Slovenského pozemkového fondu, či spolupráca s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou.Rada listom požiadala ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielu Matečnú o spoločné stretnutie na prerokovanie týchto tém.Členmi Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv sú Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Agrárna komora Slovenska, Potravinárska komora Slovenska, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.Samosprávy poľnohospodárov a potravinárov sa spojili na jeseň v roku 2017, keď parlament v štátnom rozpočte na rok 2018 odsúhlasil štátnu pomoc pre poľnohospodárstvo vo výške jeden milión eur. Samosprávy vtedy vyjadrili zásadný nesúhlas, nakoľko výška štátnej pomoci bola výrazne nižšia ako v okolitých krajinách.