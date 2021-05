Cestovný ruch dostane v rámci štátnej pomoci vyše 37 milióna eur, žiadateľmi už môžu byť aj väčšie firmy

Domáci

13.5.2021 (Webnoviny.sk) -ruch vrátane gastrosektoru dostane v rámci štátnej finančnej pomoci ďalších 37,25 milióna eur. Vláda totiž schválila návrh ministerstva dopravy a výstavby na zabezpečenie finančných prostriedkov pre takzvanú veľkú schému štátnej pomoci na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie koronavírusu.O finančnú pomoc môžu požiadať teda už aj väčšie firmy, ktoré presiahli limit, čiže hranicu 200-tisíc eur. Financie majú slúžiť na pokrytie nekrytých fixných nákladov. Samotnú veľkú schému pomoci ešte predtým musela schváliť Európska komisia (EK) , podľa ktorej navrhnutá pomoc zo strany štátu je zlučiteľná s vnútorným trhom Európskej únie (EÚ). Veľká schéma vychádza zo schémy pomoci de minimis, pričom podmienkou na získanie pomoci zostáva pokles tržieb o 40 percent v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Za rovnaké obdobie je možné požiadať o finančnú pomoc len v rámci jednej schémy, teda buď schémy pomoci de minimis, alebo schémy štátnej pomoci.Veľká schéma bola podľa štátnej tajomníčky Kataríny Brunckovej pripravená v spolupráci s odborníkmi z gastrosektora a cestovného ruchu. Oproti súčasnej malej schéme pomoci rozdiel bude vo výške možných nekrytých fixných nákladov, keď vo veľkej schéme budú môcť podniky požiadať o finančný príspevok maximálne do 70 percent nekrytých finančných nákladov. Pre malé a stredné podniky to bude hranica 90 percent.Vláda už celkovo schválila v rámci schémy minimálnej pomoci pre cestovný ruch a gastrosektor vyše 220 miliónov eur. Keďže druhá vlna pandémia trvala oveľa dlhšie, ako sa očakávalo, podniky pôsobiace v cestovnom ruchu či v gastre utrpeli vysoké straty, lebo museli byť dlhodobo zatvorené alebo mohli len veľmi obmedzene fungovať.Rovnako ako v malej schéme pomoci, tak aj vo veľkej schéme budú oprávnenými prijímateľmi prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, aquaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu, organizácie kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov, múzeá či historické pamiatky.