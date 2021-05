Korčok prijal ukrajinského ministra Kulebu, vzťahy chce premietnuť do obchodno-ekonomickej spolupráce

Potvrdil nemennú pozíciu Slovenska

Diskutovali o vzťahoch s EÚ a NATO

13.5.2021 (Webnoviny.sk) - Veľmi dobré obojstranné vzťahy Slovenska a Ukrajiny na politickej úrovni by sa mali výraznejšie premietnuť do konkrétnych projektov, napríklad v oblasti obchodno-ekonomickej spolupráce.Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok ( nom. SaS) to povedal po stretnutí so svojím ukrajinským partnerom Dmytrom Kulebom . V tlačovej správe o tom informoval Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Návšteva, ktorá sa konala v stredu 12. mája, nadviazala na stretnutie oboch ministrov vo februári v Kyjeve. „Sústredili sme sa nielen na aktuálny vývoj situácie na Ukrajine, ale najmä na bilaterálne vzťahy, a to aj v súvislosti s pripravovanou cestou predsedu vlády SR Eduarda Hegera na Ukrajinu,“ povedal Korčok.Dodal, že jeho rezortný kolega ho informoval o aktuálnej politickej situácii v krajine, vrátane Krymu a Donbasu. Korčok počas stretnutia potvrdil nemennú pozíciu SR vo vzťahu k rešpektovaniu suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny, vrátane jej medzinárodne uznaných hraníc.Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že rozvoj medzi oboma krajinami je možný nielen v oblasti ekonomiky, ale aj v oblasti medziľudských kontaktov. „V tejto súvislosti som ukrajinskému partnerovi podčiarkol dôležitosť pokračovania v štrukturálnych reformách, ktoré prispejú aj k zlepšeniu investičného a podnikateľského prostredia,“ uviedol Korčok.Ministri diskutovali aj o vzťahoch Ukrajiny s Európskou úniou a NATO. Venovali sa tiež prípravám na samit Východného partnerstva, kde Korčok potvrdil proeurópske smerovanie Ukrajiny. „Slovensko pred vstupom do EÚ realizovalo nie ľahké reformy, ktoré však priniesli výsledok. Sme aj naďalej pripravení tieto naše skúsenosti z reforiem a integračného úsilia s Ukrajinou zdieľať,“ uzavrel šéf slovenskej diplomacie.Šéf ukrajinskej diplomacie sa v Bratislave zúčastní aj na rokovaní ministrov zahraničných vecí krajín C5 - Slovenska, Rakúska, Česka, Maďarska a Slovinska.