Cestovný ruch i gastro sa dočkajú ďalšej finančnej pomoci, vláda ju chce podľa Doležala zvýšiť

11.3.2021 (Webnoviny.sk) - Vládna koalícia je naklonená myšlienke zvýšiť finančnú pomoc pre domáci cestovný ruch aj vrátane gastro sektoru. Vyhlásil to vo štvrtkovej online diskusii minister dopravy Andrej Doležal s tým, že schválených 100 miliónov eur pre tento sektor stačiť určite nebude.Ako podotkol, v čase prípravy schémy pomoci, a to v lete, nepredpokladali, že príde druhá vlna pandémie koronavírusu . Šéf rezortu dopravy preto bude žiadať ďalších 179 miliónov eur už na najbližšej koaličnej rade.Minister Doležal predložil koaličným partnerom aj návrh covidovej pomoci pre auto sektor, ktorý zahŕňa nákladnú dopravu, mestskú hromadnú dopravu, autobusovú dopravu, taxislužby či autoškoly. Vláda by mala už v piatok prerokovať príslušný návrh zákona, ktorý umožní vznik schémy pomoci spomínanému segmentu.„Tento návrh ale potrebuje ešte diskusiu na koaličnej rade. Návrh bol relatívne dobre prijatý, ale dostal som doplňujúce otázky. My sme všetko prepočítali a aj konzultovali s ministerstvom financií ," dodal šéf rezortu dopravy.