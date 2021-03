KRAJČÍ KONČÍ VO FUNKCII MINISTRA ZDRAVOTNÍCTVA

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) končí vo funkcii. Oznámil to na štvrtkovej tlačovej konferencii s tým, že dve menšie koaličné strany podmienili zotrvanie vo vláde jeho demisiou.

Predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš ocenil prácu Mareka Krajčího. „Odchádza najzodpovednejší bojovník proti pandémii,“ povedal Šipoš. OĽaNO podľa neho naďalej za Krajčím stojí a bude za neho hľadať náhradu.

Je podľa neho paradoxné, že odchádza minister, ktorý presadzoval najprísnejšie opatrenia v boji s pandémiou. Dúfa, že aj iné kluby podľa neho prejavia „aspoň štipku sebareflexie“.

Marek Krajčí končí ako minister zdravotníctva. „Nie som prilepený na moju stoličku,“ povedal a poďakoval sa svojim spolupracovníkom. Premiér Igor Matovič považuje toto odstúpenie za „najabsurdnejšie v dejinách“.

Premiér Igor Matovič pochválil Mareka Krajčího. „Marek, veľmi si vážim, čo si pre ochranu zdravia a životov na Slovensku urobil,“ povedal. Je podľa neho „človekom, ktorý si to zo všetkých ministrov za posledný rok najviac odmakal“.

Igor Matovič tvrdí, že koalícia bola počas rokovaní veľmi blízko k rozpadu. Povedal, že chcel, aby odišli aj ľudia, ktorí boli proti prísnym opatreniam, no jedna zo strán s tým nesúhlasila a hrozila odchodom z vlády. To by podľa Matoviča viedlo k predčasným voľbám, čo nechcel.