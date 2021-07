Cestovný ruch v Tatrách sa pre pandémiu borí s problémami, zariadeniam chýbajú pracovníci

Desiatky voľných miest

Pracovné ponuky sú, ľudia nie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.7.2021 (Webnoviny.sk) - Zariadeniam v cestovnom ruchu vo Vysokých Tatrách chýba personál, ide najmä o čašníkov, chyžné či recepčné. Pre agentúru SITA to uviedla výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková. Vyhraté majú podľa nej tí zamestnávatelia, ktorí počas pandémie zamestnancov neprepustili. V súčasnosti je podľa nej takmer nemožné získať do sektora cestovného ruchu kvalifikovaný personál. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny evidovalo napríklad v okrese Poprad v máji tohto roka celkovo 146 voľných pracovných miest v gastrosektore . Ako SITA informovala Marianna Šebová z kancelárie riaditeľa ústredia, išlo najmä o pozície čašník a someliér, ktorých hľadali viac ako 60. Za nimi nasledovali kuchári a predavači jedál za pultom či pri okienku.Podnikatelia v cestovnom ruchu však hľadali aj hotelových recepčných, pomocníkov do kuchyne či barmanov. Pred rokom v máji ponúkal pracovný trh v okrese 209 voľných miest, dominovali pozície ako kuchári, čašníci a someliéri.Niektorí podnikatelia pre nedostatok personálu posúvali otváranie svojich prevádzok. „Personál si zabezpečiť nevedia, nemôžu otvárať alebo pracovať naplno bez toho, aby nedostatok personálu neovplyvnil kvalitu služieb,“ vysvetlila Blašková. Poukázala pritom na to, že pracovných ponúk v gastro sektore a cestovnom ruchu sú v regiónoch stovky, ľudí niet.O prácu v oblasti cestovného ruchu v regióne Vysokých Tatier prišlo v dôsledku pandémie odhadom dvetisíc ľudí. Najviac z nich v zimných mesiacoch, keď sa prepúšťalo plošne. Iba časť pracovných miest podľa Blaškovej zachránili dotácie na mzdy pre zamestnávateľov.