Trenčiansky kraj poskytne finančnú injekciu spustošenej južnej Morave, vyčlenil pre ňu 50-tisíc eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.7.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) na pondelkovom zasadnutí schválili príspevok vo výške 50-tisíc eur pre oblasti Juhomoravského kraja zasiahnuté v druhej polovici júna ničivým tornádom. Ako informoval predseda TSK Jaroslav Baška finančná pomoc by mala poslúžiť na zmiernenie škodlivých následkov na zdraví, majetku a životnom prostredí na Hodonínsku a Břeclavsku.„Juhomoravský kraj je naším susedným krajom a aj keď naša spoločná hranica nie je dlhá, máme v tomto kraji veľmi veľa partnerov. Spoločné priateľstvá majú medzi sebou nielen jednotlivé mestá a obce, ale aj samotní ľudia, takže sme schválením uznesenia o finančnej pomoci vyjadrili pocit súdržnosti a solidarity so všetkými, ktorí boli postihnutí touto živelnou pohromou," uviedol Baška.Podľa jeho slov krajská samospráva zašle schválené financie na transparentný účet, ktorý zriadil Juhomoravský kraj. „Budú tak poskytnuté na to, aby sa život v postihnutých regiónoch dostal čo najskôr do normálu," dodal predseda TSK.Tornádo zasiahlo Břeclavsko a Hodonínsko vo štvrtok 24. júna približne medzi 19:10 a 19:45. Najviac zasiahlo obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, severné časti Hodonína a Ratíškovice. Vyžiadalo si šesť obetí, zhruba 200 zranených a spôsobilo miliardové škody.