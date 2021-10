Cestu do USA už odkladať nemusíte, plne zaočkované osoby môžu do krajiny vstúpiť bez obmedzení

Biden vydal prezidentskú proklamáciu

Uznávajú aj kombináciu vakcín

26.10.2021 (Webnoviny.sk) - Od pondelka 8. novembra bude možné pre plne zaočkované osoby cestovať do Spojených štátov amerických bez obmedzení.Prezident USA Joe Biden vydal v pondelok 25. novembra prezidentskú proklamáciu, na základe ktorej bola zrušená proklamácia obmedzujúca cestovanie do USA z krajín Schengenského priestoru, Spojeného kráľovstva, Írska, Brazílie, Juhoafrickej republiky, Číny, Iránu a Indie. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.USA považujú za plne zaočkovanú osobu takú, ktorá bola najmenej dva týždne pred vstupom do krajiny zaočkovaná jednou dávkou jednodávkovej vakcíny, alebo bola najmenej dva týždne pred vstupom do krajiny zaočkovaná dvomi dávkami dvojzložkovej vakcíny.Uznáva aj zaočkovaných kompletnou sériou aktívnej vakcíny od firiem AstraZeneca či Novavax alebo kombináciou vakcín od rôznych výrobcov.„Pred nástupom do lietadla smerujúceho do USA sú všetci plne zaočkovaní cestujúci od dvoch rokov veku povinní preukázať sa negatívnym výsledkom virálneho PCR alebo antigénového testu na COVID-19, ktorého vzorka bola odobratá najdlhšie tri dni pred plánovaným odletom,“ spresňuje MZVEZ SR.