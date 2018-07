Cestu na ulici s novými rodinnými domami v Hrabičove zrekonštruujú

V Hrabičove, okres Žarnovica plánujú v najbližších týždňoch rekonštrukciu miestnych komunikácií. Na snímke cesta vedúca na hornú ulicu, ktorú zrekonštruujú. Foto: TASR - Jana Vodnáková Foto: TASR - Jana Vodnáková

Hrabičov 31. júla (TASR) - V Hrabičove (okres Žarnovica) plánujú v najbližších týždňoch rekonštrukciu miestnych komunikácií. Opravy sa dočká cesta na takzvanej "hornej ulici", kde bola podľa starostu Jána Adámika ukončená výstavba nových rodinných domov.priblížil Adámik. Celý úsek má dĺžku približne 450 metrov a jeho oprava bude stáť takmer 25.000 eur. Opravu cesty financuje obec z vlastných zdrojov. Rekonštrukcia by mala byť hotová do konca septembra.Obec v tomto roku investovala aj do opráv miestnych komunikácií do viacerých osád. V nich je už podľa starostu v súčasnosti mnoho chalupárov z celého Slovenska.priblížil starosta s tým, že tento rok ešte opravia cesty do osád Boháčovci a Hríbovci.