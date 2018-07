Španielski taxikári protestujú vo veľkom štrajku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 31. júla (TASR) - V niektorých veľkých španielskych mestách kolabuje aj v utorok doprava v dôsledku veľkého štrajku tamojších taxikárov proti alternatívnym taxislužbám, píše agentúra AP.Stovky taxíkov zostali už štvrtú noc po sebe zaparkované na obľúbenej Gran Via, ktorá je jednou z hlavných ulíc v Barcelone. Desiatky demonštrantov spali v stanoch pozdĺž známej madridskej triedy Paseo de la Castellana.Protesty narúšajú dopravu aj vo Valencii, Malage či Zaragoze.Taxikári "oficiálnych taxislužieb" protestujú proti narastajúcemu počtu licencií pre služby Uber a Cabify, ktoré považujú za nekalú konkurenciu. Svojím štrajkom chcú dosiahnuť, aby vláda počet vydávaných licencií obmedzila.Po pondelňajšom rokovaní so zástupcami nespokojných taxikárov sa španielski vládni predstavitelia stretnú v utorok s asociáciou, ktorá zastupuje spoločnosti ako Uber či Cabify.Počas uplynulého víkendu sa k protestu z Barcelony pridali aj taxikári v Madride a v pondelok sa štrajk rozšíril aj do mnohých miest v iných regiónoch Španielska. Štrajk sa pritom koná na vrchole dovolenkovej sezóny.