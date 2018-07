Cestujete do Japonska? Pozor na horúčavy, upozorňuje ministerstvo

Japonsko a kórejský poloostrov postihla vlna horúčav s dennými maximami až do 40 stupňov Celzia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. júla (TASR) – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR upozorňuje slovenských občanov cestujúcich do Japonska alebo zdržiavajúcich sa v krajine, aby vzhľadom na tamojšie vysoké teploty minimalizovali svoj pobyt vonku, dodržiavali pitný režim a postupovali podľa pokynov miestnych úradov. MZVaEZ o tom informuje na svojej webovej stránke.uvádza rezort zahraničia, pričom občanom SR odporúča sledovať aktuálne informácie miestnych médií a postupovať podľa pokynov miestnych úradov.MZVaEZ súčasne slovenským občanom odporúča, aby v prípade cestovania do Japonska využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke ministerstva.Vlna horúčav usmrtila v Japonsku minulý týždeň najmenej 65 ľudí. Miestna meteorologická služba vyhlásia v súvislosti s ňou stav prírodnej katastrofy a prostredníctvom svojho hovorcu varovala pred pretrvávajúcimivo viacerých oblastiach, informovala v utorok (24.7.) spravodajská stanica BBC.V meste Kumagaja severne od Tokia zaznamenali v pondelok (23.7.) dosiaľ vôbec najvyššiu nameranú teplotu v Japonsku - rekordných 41,1 stupňa Celzia. Teploty nad 40 stupňov Celzia po prvý raz namerali aj v centre samotného Tokia.V Japonsku hospitalizovali s úpalom už vyše 22.000 ľudí, z ktorých podľa zdravotníkov takmer polovicu tvorili osoby v pokročilom veku. Podľa meteorológov doposiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by horúčavy mali už čoskoro začať ustupovať.