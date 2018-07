V Nemecku začali realizovať projekt Nord Stream 2

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lubmin 26. júla (TASR) - Stavitelia plynovodu Nord Stream 2 (Severný prúd 2) z Ruska cez Baltik do Nemecka položili v noci na stredu (25.7.) prvé rúry do vody zvarené na špeciálnej lodi Castor 10. Výkonným navijakom potrubie ťahali cez tunel ku kompresorovej stanici na pevnine, odvoláva sa agentúra DPA na hovorcu firmy.V príbrežných vodách spolkovej krajiny Meklenburska-Predpomoranska sa realizácia projektu začala už pred dvoma mesiacmi hĺbením 30 kilometrov dlhej ryhy v mori, do ktorej sa pravdepodobne v auguste začne ukladať potrubie.Druhá vetva plynovodu Nord Stream bude dlhá 1200 kilometrov a jej investičné náklady dosiahnu 9,5 miliardy eur. Sprevádzkovanie línie je stanovené na koniec nasledujúceho roka.Na vrchnom správnom súde v Greifswalde je už žaloba ochranárskej organizácie Nabu proti stavebnému povoleniu pre projekt. Ústavný súd v Karlsruhe pred týždňom zamietol organizácii podanie, v ktorom žiadala zastavenie projektu.Zo špeciálnej lode Castor 10 sa ukladalo potrubie na dno Baltského mora aj na prelome desaťročí. Prvou vetvou Severného prúdu tečie plyn z Ruska cez Baltik do Nemecka a ďalších krajín západnej Európy od konca roku 2011.Nátlak Washingtonu na nemeckú vládu, aby sa nerealizoval projekt Nord Stream 2, odmietla spolková kancelárka Angela Merkelová tým, že ide o dielo niekoľkých západoeurópskych súkromných firiem s ruským Gazpromom.Energetickí experti poukazujú na to, že ťažba zemného plynu z nálezísk v Holandsku a v Severnom mori klesá. Tento trend bude pokračovať, pričom dopyt po komodite bude časom stúpať. Skvapalnený zemný plyn, ktorý Európe ponúka americký prezident Donald Trump, je nielen drahší ako ruský, ale jeho doprava po mori je aj rizikovejšia, najmä v zime.Gazprom buduje v súčasnosti ešte dva medzinárodné plynovody. Prvým je Sila Sibíri dlhý 4000 kilometrov, ktorým sa bude dodávať plyn do Číny s odbočkou do ruského Vladivostoku, druhým Turecký prúd (Turkish Stream), dlhý od ruskej pevniny po dne Čierneho mora s vyústením na tureckom pobreží vyše 1000 km. Sprevádzkovanie oboch produktovod je stanovené na koniec druhej polovice nasledujúceho roka.