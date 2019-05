Cestujete do Kene, Bruneja, Izraela a Srí Lanky? Buďte opatrní

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 17. mája (TASR) - Slováci cestujúci do Srí Lanky, Kene, Bruneja alebo Izraela by mali zvýšiť opatrnosť. Odporúča to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR na svojej webstránke. Na Srí Lanke a v Izraeli je podľa rezortu zhoršená bezpečnostná situáciu, v Keni pretrváva výskyt cholery a v Bruneji vstúpil do platnosti trestný zákonník, ktorý umožňuje uplatňovanie islamského práva "šaría".opisuje ministerstvo situáciu na Srí Lanke. Pre prísne bezpečnostné kontroly by tiež cestujúci mali počítať so zdržaniami pri presunoch a pri vstupoch do verejných budov vrátane hotelov a letísk.Zhoršenie bezpečnostnej situácie na Srí Lanke podľa rezortu súvisí s veľkonočnými útokmi na kostoly a hotely, pri ktorých zahynulo 258 ľudí.upozorňuje v tejto súvislosti MZVaEZ, ktoré odporúča, aby občania SR, ktorí sa na Srí Lanku chystajú, zvážili odloženie cesty.V Izraeli je podľa ministerstva nebezpečná najmä oblasť v blízkosti pásma Gazy, kde hrozí ostreľovanie raketami.konštatuje ministerstvo. Rovnako nebezpečné je podľa neho aj cestovanie do pohraničných oblastí na severe Izraela, na hraniciach s Libanonom a so Sýriou. Opatrnosť treba podľa rezortu zvýšiť aj pri prehliadke Starého mesta Jeruzalema, najmä v okolí Levej brány, Damaskej brány a v moslimskej časti Starého mesta.V Keni pre výskyt cholery rezort odporúča dodržiavať zásady osobnej hygieny, predovšetkým v kontakte s potravinami, čerstvým ovocím a zeleninou, ktoré je nutné veľmi dôkladne umývať. V sultanáte Brunej sú po novom nelegálne mimomanželské vzťahy vrátane cudzoložstva a homosexuálnych vzťahov.informuje o tom ministerstvo. Pri ceste do akejkoľvek krajiny tiež ministerstvo odporúča dobrovoľnú registráciu na svojej stránke.