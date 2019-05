V Maďarsku upozornili na rast počtu deložovaných rodín s malými deťmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 17. mája (TASR) - Aktivisti maďarského občianskeho zoskupenia Mesto patrí každému (AVM) protestovali v piatok pred budovou parlamentu, kde upozornili na rastúci počet vysťahovaných rodín s maloletými deťmi, informoval spravodajský server HírKlikk.hu.Aktivista AVM Bálint Misetics na tlačovej konferencii povedal, že spoločnosť, ktorá nebráni tomu, aby sa z jej občanov stali bezdomovci, nefunguje dobre. AVM podľa jeho slov okrem iného navrhuje, aby samosprávy miest a obcí zabezpečili ubytovanie rodín s malými deťmi, ktoré sú deložované.Dodal, že síce nejde o systémové riešenie celého problému, avšak je to krok, ktorý by podporila väčšina spoločnosti.Poslanec parlamentu opozičnej ochranárskej strany LMP Antal Csárdi označil deložovanie rodín s malými deťmi za neprijateľné. Vlády, ktoré nastúpili po zmene režimu, podľa jeho slov neriešili tento problém. Kabinet by mal financovať program nájomných bytov a sociálneho balíka na pomoc rodinám v núdzi.Mimoriadna schôdza maďarského parlamentu zvolaná na piatok z iniciatívy opozičných strán, ktoré chceli riešiť situáciu deložovania zadlžených rodín, nebola uznášaniaschopná pre neprítomnosť poslancov vládneho bloku Fidesz-KDNP.reagoval vládny blok.Opoziční poslanci parlamentu 24. apríla iniciovali mimoriadne zasadnutie zákonodarného zboru, na ktorom chceli presadiť zákaz deložovania rodín s deťmi v prípade, že pre nich nie je zabezpečené náhradné ubytovanie.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)