Cestujete do Mexika? Pri vstupe do krajiny sa nevyžaduje test ani podstúpenie karantény

Informácie od dopravcov

Odporúča sa necestovať

20.10.2021 (Webnoviny.sk) - Pri vstupe do Mexika sa nevyžaduje negatívny test na ochorenie COVID-19 ani karanténa po príchode do krajiny.Mexiko tiež začalo prijímať štandardné komerčné lety z Európy. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránkeRezort upozorňuje, že negatívny test či očkovanie však môžu od cestujúcich žiadať letecké spoločnosti. Odporúča preto, aby si cestujúca verejnosť u dopravcov zistila aktuálne podmienky nástupu do lietadla či iných dopravných prostriedkov smerujúcich do krajiny.„V Mexiku sú výrazne sprísnené hraničné kontroly a de facto migračné úrady odmietajú vpustiť cudzích štátnych občanov do krajiny za účelom turizmu, ak cudzinec nevie dokladovať potvrdenú rezerváciu v hoteli na celý pobyt, zdravotné poistenie a spiatočnú letenku,“ upozorňuje MZVEZ SR.Rezort diplomacie upozorňuje, že zastupiteľský úrad SR nemá právomoc ovplyvniť rozhodnutie mexického migračného úradníka povoliť alebo zamietnuť vstup na svoje územie.„V kontexte vyššie uvedených skutočností Veľvyslanectvo SR neodporúča slovenským občanom v súčasnosti cestovať do Mexika. Zároveň upozorňujeme, že stále platí odporúčanie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR necestovať,“ uvádza MZVEZ SR.