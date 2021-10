Hygienici sa bránia voči Ficovmu obvineniu, v prípade údajného porušenia karantény konali štandardne

Registrovaná výnimka

Zneužitie osobných údajov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.10.2021 - Preverovanie podozrenia z priestupku v oblasti verejného zdravotníctva v súvislosti s osobou bývalého premiéra a predsedu strany Smer - Sociálna demokracia Robertom Ficom bolo podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave štandardným postupom.Pre agentúru SITA to potvrdil RÚVZ Bratislava. Úrad reagoval na obvinenie Roberta Fica z falšovania údajov týkajúcich sa očkovania proti ochoreniu COVID-19 a následného údajného obťažovania zo strany RÚVZ.RÚVZ Bratislava štandardným spôsobom preveroval podozrenie z priestupku v oblasti verejného zdravotníctva na základe novinárskeho podnetu.„Osoba, ktorá je známa negatívnym postojom voči očkovaniu, mala v systéme e-Hranica registrovanú výnimku pre plne očkovanú osobu. RÚVZ Bratislava postupoval štandardne, keď si uvedené informácie preveroval aj u predmetnej osoby. To, že osoba spochybňuje, že v systéme e-Hranica išlo o ňu, a že v tejto súvislosti poukazuje na hackerský útok, RÚVZ momentálne nevie posúdiť, keďže e-hranica je systémom, ktorý technicky spravuje NCZI,” uviedla hovorkyňa RÚVZ Bratislava Katarína Nosálová.NCZI Fica podľa jeho vlastných slov už informovalo, že vyplnenie formuláru eHranica v jeho mene bolo hackerským útokom. Nakoľko sa vo formulári uvádza aj rodné číslo a ďalšie údaje, Fico považuje túto udalosť za hrubé zneužitie osobných údajov.NCZI sa ale podľa hovorkyne Alžbety Sivej k veci vyjadrovať nebude. Dôvodom je prebiehajúce policajné vyšetrovanie, v rámci ktorého NCZI podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa práve v súvislosti so spomínaným hackerským útokom.„Stanovisko ku konkrétnym osobám nemôžeme vydať nakoľko v zmysle zmluvy s Úradom verejného zdravotníctva SR publikovanej verejne aj na stránke NCZI v časti ochrana osobných údajov nie sme oprávnení vec komunikovať neoprávnenej tretej strane,” dodala Sivá.Oprávnenou stranou sú napríklad dotknuté osoby, orgány činné v trestnom konaní a podobne.