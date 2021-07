Cestujete na dovolenku? Nezabudnite si skontrolovať protipandemické opatrenia doma i v zahraničí

Zabezpečte si tekutiny a stravu

2.7.2021 (Webnoviny.sk) - Pred odchodom na dovolenku je veľmi dôležité sledovať protipandemické opatrenia na Slovensku, v krajinách tranzitu a tiež v cieľovej destinácii. Ako v tlačovej správe zdôraznila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová , vhodné je sledovať ich aj pred návratom domov.Polícia takisto odporúča v dostatočnom predstihu skontrolovať platnosť cestovných pasov a občianskych preukazov. Zároveň pripomína, že v prípade cesty autom je nevyhnutné mať k dispozícii potrebné doklady.„Odporúčame zistiť si aspoň základné pravidlá a povinnosti vodičov, ktoré sa týkajú krajín, kam chcete cestovať, aby ste sa vyhli prípadným nepríjemnostiam," uviedla Bárdyová. Cestu do zahraničia je podľa nej dobré plánovať s použitím dopravného plánovača, v ktorom sú uvedené dni a cestné ťahy, či smery najväčšej očakávanej hustoty cestnej premávky.„Stále platí, že najzaťaženejšie dni v doprave sú piatok, sobota a tie dni, keď sa menia turnusy, teda na začiatku mesiaca, v strede a na konci mesiaca," upozornila hovorkyňa s tým, že predpokladané miesta výskytu dlhých kolón áut sú najmä hraničné priechody a zjazdy z diaľnic do konkrétnych destinácií. Zároveň zdôraznila, že pred predpokladanými miestami výskytu dlhých kolón áut je vhodné doplniť pohonné hmoty a zabezpečiť si dostatok stravy a tekutín, špeciálne, keď cestujú aj deti.„Ešte pred cestou je potrebné skontrolovať technický stav vozidla, najmä chladiacu sústavu a klimatizáciu vozidla, ak je ňou vozidlo vybavené," povedala Bádryová.V prípade, že je vodič v zahraničí účastníkom dopravnej nehody, odporúča polícia postupovať štandardne, ako pri nehode na Slovensku.„Čiže vykonajte všetky opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, oblečte si reflexnú vestu a postavte výstražný trojuholník, aby ste predišli vzniku nového nebezpečenstva. Upovedomte políciu a počkajte na príchod policajtov," uviedla Bárdyová. Zároveň odporučila venovať pozornosť svojim veciam a nenechávať ich bez dohľadu.„Cenné veci, drahé šperky alebo vyššia hotovosť by mali zostať doma na bezpečnom mieste. Veci, ktoré by mohli pútať pozornosť možných zlodejov nepatria ani do zaparkovaného auta," dodala hovorkyňa.