Telesné pozostatky nájdené v Slovenskom raji patria nezvestnému dôchodcovi, hľadal sa od augusta

2.7.2021 (Webnoviny.sk) - Expertízne skúmanie analýzou DNA potvrdilo, že pozostatky muža nájdené koncom marca v Slovenskom raji patria nezvestnému dôchodcovi Františkovi T. Pre agentúru SITA to v piatok potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová. Po 73-ročnom mužovi polícia pátrala od augusta minulého roka, keď sa nevrátil domov z omše z Kláštoriska v Slovenskom raji. Muža sa vlani nepodarilo nájsť ani počas intenzívnej dvojtýždňovej pátracej akcie. Nebolo možné sa s nim skontaktovať či lokalizovať jeho mobilný telefón. Nechal ho totiž v aute zaparkovanom v Podlesku. Naposledy ho videli ľudia zostupovať po ceste medzi Kláštoriskom a Podleskom popoludní 30. augusta. Rodina požiadala o pomoc HZS v podvečerných hodinách.Po mužovi postupne v priebehu dvoch týždňov pátrali intenzívne profesionálni aj dobrovoľní záchranári HZS so služobnými psami. Do akcie bola nasadená aj Letka Ministerstva vnútra SR. Okrem nich pátrali po mužovi príslušníci Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, vojaci, rodinní príslušníci aj množstvo dobrovoľníkov.Prehľadávali zostupové trasy z Kláštoriska, rokliny ústiace zo zostupovej trasy k Prielomu Hornádu, doliny, skalné brehy aj lesné porasty a okolité jaskyne. Jeho telo objavili až v sobotu 27. marca horskí záchranári zo Slovenského raja, a to v exponovanom nedostupnom teréne v oblasti medzi Prielomom Hornádu a Kláštoriskom.