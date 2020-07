Cestujete z Chorvátska cez Slovinsko? Tranzit musíte vykonať do 12 hodín

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.7.2020 (Webnoviny.sk) - Slováci môžu z Chorvátska naďalej cestovať cez Slovinsko, tranzit však musia vykonať do 12 hodín. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) o tom informuje na svojej stránke. Reaguje tak na to, že Slovinci zaradili Chorvátsko do zoznamu takzvaných žltých krajín, po návšteve ktorých sa vyžaduje absolvovanie dvojtýždennej karantény.„Občania Slovenskej republiky, ktorí plánujú cestovať z Chorvátska priamo do Slovenskej republiky cez Slovinsko, musia tranzitovať cez územie Slovinskej republiky v priebehu 12 hodín,“ informuje MZVaEZ.Dodáva, že počas tranzitu sú povolené len nevyhnutné zastávky, akými sú napríklad zastavenie na čerpacej stanici. Slovinská polícia tiež odporúča, aby pri sebe mali potvrdenie o tom, že strávili pobyt v Chorvátsku.