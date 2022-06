Cestujte vlakom za krásami Slovenska s výhodnou ponukou cestovných lístkov Slovak

Letné celosieťové lístky SLOVAK platia od 1. 7. do 31. 8. 2022 na celom Slovensku



Predpredaj lístkov v pokladniciach ZSSK a cez e-shop je spustený od 1. 6. 2022









Ponuka

Platnosť

Cieľová skupina

Cena s DPH





SLOVAK TÝŽDEŇ

7 dní









Lístok na meno, totožnosť sa preukazuje občianskym/vodičským preukazom alebo pasom

29 €













SLOVAK KLASIK 26+

31 dní

Pre zákazníkov s platným preukazom KLASIK RAILPLUS

49 €











SLOVAK JUNIOR -26

31 dní

Pre zákazníkov s platným preukazom JUNIOR RAILPLUS

29 €











SLOVAK SENIOR 60+

31 dní

Pre zákazníkov s platným preukazom SENIOR RAILPLUS

29 €













Výhody:



Za lístok SLOVAK môžete platiť kreditom zo zákazníckeho konta ZSSK ID, s ktorým cestujúci získava bonusový kredit.



Čím viac ciest vlakmi ZSSK počas leta cestujúci uskutoční, tým viac peňazí sa mu vráti (napr.: lístok Bratislava – Košice – Bratislava = 37,52 €, SLOVAK TÝŽDEŇ = 29 € → -8,52 €).



SLOVAK JUNIOR ocenia najmä končiaci študenti stredoškolského či vysokoškolského štúdia (maturanti, bakalári, magistri, inžinieri), ktorí počas letných prázdnin nemajú nárok na bezplatnú prepravu ani na zľavnené cestovné.



1.6.2022 (Webnoviny.sk) -Plánujete dovolenkovať na Slovensku? Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pripravila na leto ponuku sieťových lístkov, s ktorou môžete cestovať a spoznávať krásy Slovenska výhodnejšie a ekologicky. Či už sa rozhodnete pre hory, pamiatky, akvaparky alebo letné festivaly a podujatia, lístky SLOVAK vám umožnia neobmedzené cestovanie po celom Slovensku, ktoré sa oplatí.Letné celosieťové lístky platia v termíne(do 24:00) na celom Slovensku v 2. vozňovej triede vo všetkých vlakoch ZSSK.Výnimku tvoria vlaky SuperCity, InterCity, 1. trieda, miestenky, lôžka a ležadlá, ktoré je možné využiť za príslušné doplatky (vlaky InterCity je možné využiť po zakúpení príslušného doplatku, vlakmi SuperCity vrátane miestenky môžete cestovať za príplatok 1 €, 1. vozňová trieda, miestenky, ležadlové a lôžkové lístky je možné dokúpiť v plnej výške).Lístky z ponuky SLOVAK si možno zakúpiť v predpredaji odv ktorejkoľvek pokladnici ZSSK alebo pohodlne prostredníctvom e-shopu. Ak sa vám zmenia plány, lístky je možné vrátiť najneskôr deň pred začiatkom platnosti so sankciou za vrátenie vo výške 10 % z ceny. (Lístok zakúpený cez e-shop ZSSK je možné vrátiť iba online a v prípade využitia ZSSK ID vám sankciu poukážeme do ZSSK ID ako bonusový kredit). Za čiastočne využité lístky sa náhrada neposkytuje. Kompletné informácie o ponuke SLOVAK nájdete tu - https://www.zssk.sk/zlavy-cestovne/letna-ponuka-slovak/ Okrem cestovania po Slovensku ponúka ZSSK aj možnosti navštíviť zahraničné destinácie. Tento rok opäť v spolupráci s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) realizuje spojenie z Bratislavy priamo do chorvátskeho letoviska Split - Chystáte sa do Chorvátska? Využite vlak ZSSK a oddýchnite si spolu s vaším autom či motorkou už počas cesty na dovolenku - Železničná spoločnosť Slovensko a.s. ZSSK má tiež množstvo ponúk, vďaka ktorým možno cestovať výhodnejšie do rôznych európskych destinácií - https://www.zssk.sk/ceny-zlavy-zahranicie/ . Napríklad ponuka EUROPA CITY STAR predstavuje zvýhodnené spiatočné cesty do viacerých európskych krajín - https://www.zssk.sk/ceny-zlavy-zahranicie/citystar/ , pri ponuke EUROPA EXPRES možno získať zľavu do 1. i 2. triedy v závislosti od počtu predaných lístkov (čím skôr si cestujúci ponuku zakúpi, tým lacnejší lístok dostane) - https://www.zssk.sk/ceny-zlavy-zahranicie/europa-expres/ . Taktiež ponúkame zľavy pre väčšie skupiny, napríklad skupina aspoň 6 cestujúcich môže oproti základným cenám dosiahnuť zľavu až 50 %.Možností a kombinácií je veľa. Na konkrétnu zľavu sa môžu cestujúci informovať v pokladnici vybavenej systémom Komplexného vybavenia cestujúcich , prípadne na Kontaktnom centre 18 188 alebo info@slovakrail.sk Informačný servis