Heger nemá problém odvolať ktoréhokoľvek ministra a nepáčia sa mu odkazy medzi Sulíkom a Matovičom

aktualizované 1. júna 13:23



1.6.2022 (Webnoviny.sk) -Vzájomné odkazy medzi ministrami hospodárstva Richardom Sulíkom SaS ) a financií Igorom Matovičom (OĽaNO) sa premiérovi Eduardovi Hegerovi OĽaNO ) nepáčia.„Nepáči sa mi to a nemyslím si, že je to správne. Občanom neposkytujeme vecné argumenty, ale ide sa do osobných útokov," reagoval. Zároveň uviedol, že ho zaujímajú výsledky a nemá problém odvolať žiadneho ministra. „Ja ich budem meniť, ak nebudú dosahovať výsledky. Nie je dobré sa takto správať,“ dodal Heger.Minister Sulík dnes povedal, že minister Matovič by mal ísť z funkcie preč, ak ju nezvláda. Matovič totiž v diskusii Denníka N povedal, že koalícia sa na jeseň rozpadne, lebo sa nedokáže dohodnúť na štátnom rozpočte na budúci rok. Príčinou pádu vlády má byť, že SaS nebude súhlasiť so zvyšovaním daní. Minister Matovič následne označil vyjadrenia Sulíka, ktorý mal možno „desať, pätnásť dovoleniek v Dubaji", za drzosť.Premiér konštatoval, že štátny rozpočet sa musí predložiť do 15. októbra a teraz sa o ňom rokuje. K téme zvyšovania daní povedal, že v programovom vyhlásení vlády nie je nikde napísané, že sa nebude zvyšovať žiadna daň. „Toto je jasné dané. Nie je pravda, že nebudeme zvyšovať dane, na tom sme sa nikdy ako koalícia nedohodli," uzavrel Heger.