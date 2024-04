Cestujte za programom plným jedinečných kultúrnych a umeleckých zážitkov do metropoly východu

Košická noc múzeí a galérií s bohatým sprievodným programom

3.4.2024 (SITA.sk) - Spojte jarné prechádzky mestom s bohatým kultúrnym programom, ktorý zabaví návštevníkov každého veku. Umelecké výstavy, prehliadky, zážitkové spoznávanie vedy a techniky, workshopy či historické expozície lákajú k návšteve Košickej noci múzeí a galérií tisícky nadšencov vedy, kultúry a umenia. Okrem populárnych stálic tento rok navyše program obohatia aj viaceré nové zážitky.Kultúrne a umelecké inštitúcie na celom Slovensku každoročne otvárajú verejnosti svoje "skryté" komnaty výnimočne aj počas neskorých večerných a nočných hodín, a pozývajú tak na jedinečný zážitok, ktorý počas roka nie je verejnosti bežne dostupný.sa teší výnimočne vysokej obľube aj, kde tento rok počas v poradí už 20. ročníka budú návštevníciodkrývať tajomstvá umeleckých diel či ľudového remesla, záhady vedy a techniky i ďalšie príbehy z histórie a moderných čias, ktoré by nemali uniknúť zvedavej pozornosti návštevníkov.Súčasťou nabitého programubudeokrem sprístupnených bežných expozícií aj pátracia hra pre rodiny s deťmi, nočná burza starožitností, vzácne archeologické exponáty, krvavé historky z temnice, burza katalógov, moderné gitarové koncerty, komentované prehliadky tradičného aj súčasného umenia, workshopy a mnoho ďalších.Jarnú atmosféru historického centra v máji osvieži aj slávnostne znovuotvorenie ikonickej spievajúcej fontány v parku na Hlavnej ulici. Spievajúca fontána je spolu so zvonkohrou neodmysliteľnou zastávkou každého návštevníka v meste. Oddýchnite si v malebnom parku medzi bránami historickej budovy divadla a Dómu svätej Alžbety a nechajte sa unášať čarom fontány, ktoré dopĺňajú nové vodné trysky, živé osvetlenie či. Očarujúcu atmosféru si príďte užiť najmä po zotmení, kedy sa návšteva tohto miesta premení na nezabudnuteľný vizuálny zážitok.Košice sú držiteľom titulu UNESCO Creative City of Media Arts, čo sa odráža aj na ponuke a aktivitách tamojších kultúrnych a umeleckých inštitúcií. S odkazom na tento titul vznikla ajna Hlavnej ulici, ktorá návštevníkom predstaví sakrálne pamiatky z inak len ťažko dostupných alebo vôbec nedostupných uhlov.Obzrite si detaily vitrážových okien, pozrite sa na loď kostola z vtáčej perspektívy či zachyťte detaily vonkajšej fasády majestátnej gotickej katedrály a ďalších šiestich sakrálnych budov. Virtuálna prehliadka bude návštevníkom sprístupnená od mája, aj ako súčasť programu Košickej noci múzeí a galérií.Najväčšia mestská pamiatková rezervácia na Slovensku ponúka program aj nadšencom architektúry. Vďaka praktickým mapám v digitálnej podobe sa návštevníci môžu vydať na prehliadku. Prehľadne spracované návody na prehliadky mestom vo vlastnom tempe si návštevníci môžu vyzdvihnúť priamo vo Visit Košice Infopointe alebo na webe Umelecké jadro Košíc už stáročia budujú jeho obyvatelia, návštevníci, verní nadšenci i mnohé etablované inštitúcie. Niet preto divu, že mesto ponúka bohatý kultúrny program na každý deň aj výnimočnú noc. Ponorte sa s nami už 18. mája do tmy plnej zážitkov počas Košickej noci múzeí a galérií, ktorá odkryje mnoho zaujímavostí, príbehov a skrytých pokladov. Program podujatia a ďalšie praktické informácie nájdete na www.visitkosice.org Informačný servis