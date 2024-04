Ukrajina znížila vekovú hranicu povolania do armády, Zelenskyj pri podpise zákona dlho váhal

3.4.2024 (SITA.sk) - Ukrajina znížila vekovú hranicu povolania do armády z 27 na 25 rokov v snahe doplniť svoje vyčerpané vojenské stavy po viac ako dvoch rokoch vojny. Nový mobilizačný zákon vstúpil do platnosti v stredu deň po tom, ako ho podpísal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinský parlament ho schválil ešte minulý rok.Hneď nie je jasné, prečo Zelenskému trvalo tak dlho, kým toto opatrenie podpísal. Verejne sa k tomu nevyjadril a ukrajinskí predstavitelia neuviedli, koľko nových vojakov Kyjiv plánuje povolať do armády a pre aké jednotky.Povolávanie do armády je na Ukrajine už dlhé mesiace citlivou záležitosťou v súvislosti s narastajúcim nedostatkom pechoty a vážnym nedostatkom munície, čo Rusku umožnilo prevziať iniciatívu na bojisku.