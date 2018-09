Cestujúci Emirates zrejme ochoreli na chrípku, niektorí sú v nemocnici

Cestujúci si meria teplotu, keď opúšťa palubu lietadla na Kennedyho letisku v New Yorku, 5. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 6. septembra (TASR) - Cestujúci z dopravného lietadla spoločnosti Emirates, ktoré dali v stredu do karantény na letisku v New Yorku, zrejme ochoreli na chrípku. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.Lietadlo s 520 osobami na palube priletelo z Dubaja. Pilot ešte pred pristátím hlásil, že medzi cestujúcimi a členmi posádky je viacero chorých s vysokou teplotou a kašľom. Existovalo pritom podozrenie, že chorých môže byť až niekoľko desiatok ľudí.Po pristátí na newyorskom medzinárodnom letisku Johna F. Kennedyho stroj obkolesili sanitky, policajné autá a hasičské vozidlá.Medzi cestujúcimi bol známy americký rapper Vanilla Ice, ktorý sa však na zdravotné problémy nesťažoval.V nemocnici napokon skončilo len 10 pacientov - traja pasažieri a siedmi členovia posádky; podľa spoločnosti Emirates išlo len o preventívnu hospitalizáciu.Experti z amerického Centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (CDC) preskúmali zdravotný stav približne stovky pasažierov a následne im dali povolenie pokračovať v ceste.Čo ochorenie spôsobilo, ešte nestanovili. Ako pravdepodobná príčina sa však momentálne javí chrípka. Medzi prvými hypotézami sa objavila aj možná otrava jedlom.povedala newyorská komisárka pre oblasť zdravotníctva Oxiris Barbotová. S konečnou platnosťou to však objasnia až výsledky testov, ktoré budú známe vo štvrtok v neskorých večerných hodinách.Úrad newyorského starostu na Twitteri informoval, že lietadlo malo medzipristátie v Mekke, kde je v súčasnosti chrípková epidémia.