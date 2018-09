Ďalší summit lídrov oboch Kóreí sa uskutoční v Pchjongjangu

Juhokórejský prezident Mun Če-in (vpravo) a severokórejský vodca Kim Čong-un (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul/Pchjongjang 6. septembra (TASR) - Najvyšší predstavitelia Severnej a Južnej Kórey sa stretnú na ďalšom summite, ktorý sa uskutoční 18. až 20. septembra v Pchjongjangu. Oznámila to vo štvrtok prezidentská kancelária v Soule.Severokórejský vodca Kim Čong-un vo štvrtok zároveň opäť potvrdil svoj záväzok na úplnú denuklearizáciu, teda elimináciu jadrových zbraní z Kórejského polostrova. KĽDR tiež podľa Kima fakticky ukončila svoje testy balistických striel dlhého doletu a jadrové skúšky.Termín tretej tohtoročnej schôdzky Kim Čong-una s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom bol dohodnutý počas stredajšej návštevy delegácie zo Soulu v metropole KĽDR Pchjongjang, informovala agentúra DPA.Prvé dve schôdzky oboch lídrov sa uskutočnili v apríli a v máji v delimitarizovanej zóne medzi obom časťami Kórejského polostrova. Potom nasledoval júnový summit Kim Čong-una s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Singapure.Kim na týchto stretnutiach vyjadril želanie dosiahnuť úplnú denuklearizáciu Kórejského polostrova, definitívne kroky však v tomto smere podľa agentúry DPA zatiaľ nepodnikol.Osobitný vyslanec juhokórejského prezidenta Čong Ui-jong sa v stredu stretol v Pchjongjangu so severokórejským vodcom. Ten podľa vyslanca potvrdil svoje "pevné odhodlanie" eliminovať jadrové zbrane z Kórejského polostrova.Avizovaný septembrový summit lídrov oboch Kóreí by sa mal podľa vyslancových slov venovať konkrétnym krokom, ktoré treba podniknúť na ceste k denuklearizácii. Prípravné stretnutie k summitu by sa malo konať na budúci týždeň.Kim tiež juhokórejskému vyslancovi povedal, že demontážne a demolačné práce, ktoré prebehli v hlavnom zariadení KĽDR na odpaľovanie rakiet, znamenajú "úplné pozastavenie" testov balistických rakiet stredného doletu. Pchjongjang už podľa Kima nebude môcť uskutočňovať ani ďalšie skúšky jadrových zbraní.Juhokórejský vyslanec však vylúčil možnosť, že by v rámci septembrového otvorenia 73. Valného zhromaždenia OSN v New Yorku mohlo dôjsť k trojstrannému summitu predstaviteľov KĽDR a oboch Kóreí. Podmienky na takúto schôdzku podľa Čong Ui-jonga ešte nedozreli. Kim Čong-un teda pravdepodobne na otvorenie VZ OSN nepríde.Severokórejské štátne médiá vo štvrtok - po rokovaniach juhokórejskej delegácie v Pchjongjangu - zverejnili vyhlásenie Kim Čong-una, v ktorom potvrdzuje svoj záväzok k denuklearizácii Kórejského polostrova.Podľa severokórejskej tlačovej agentúry KCNA je Kimovým "želaním úplne odstrániť hrozbu ozbrojeného konfliktu a hrôzy vojny na Kórejskom polostrove a premeniť ho v kolísku mieru bez jadrových zbraní a jadrovej hrozby."Nespokojnosť nad nedostatočným pokrokom na ceste k denuklearizácii vyjadril koncom augusta prezident Donald Trump. Z tohto dôvodu nariadil ministrovi zahraničných vecí Mikeovi Pompeovi, aby odložil svoju plánovanú cestu do Severnej Kórey.