Cestujúci sa od septembra dostanú z Maďarska na Slovensko cez šesť hraničných priechodov

Cieľ cesty musia preukázať

Odlety nebudú možné

Tri priechody pre kamióny

Musia preukázať aj pobyt

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.8.2020 - Cestujúci z Maďarska sa na Slovensko od 1. septembra dostanú cez šesť hraničných priechodov a tí z Ukrajiny sa musia zaregistrovať. Ako pripomenula vo svojom profile na sociálnej sieti Polícia SR, od utorka 1. septembra platí zákaz vstupu do Maďarska iným ako maďarským občanom.Maďarsko-slovenskú štátnu hranicu je možné prekročiť cez hraničné priechody Komárno - Komárom, Esztergom - Štúrovo, Parassapuszta - Šahy, Kráľ - Banréve, Tornyosnémeti - Milhosť a diaľničný priechod Rajka - Čunovo.Polícia uviedla, že občanom Slovenska, ktorí prichádzajú z inej krajiny za účelom tranzitu cez územia Maďarska, napríklad návrat z dovolenky v Chorvátsku, sa umožní prejsť späť na slovenské územie.Pri vstupe do Maďarska by sa však mali podrobiť zdravotnému vyšetreniu a nemať podozrenie na ochorenie.Tiež musia preukázať cieľ svojej cesty ako aj cieľovú krajinu a vstup do krajiny susediacej s Maďarskom, ktorá sa nachádza na plánovanej trase jeho cesty, je zabezpečený.Osoba následne môže v Maďarsku využiť len stanovenú trasu, zastaviť sa na určených miestach a do 24 hodín je povinná opustiť územie krajiny.Okrem vyznačených miest na státie môže zastaviť iba z nevyhnutných technických alebo zdravotných príčin.Odlety z Maďarska možné nebudú, keďže od septembra je zakázaný vstup cudzincov do krajiny cudzím občanom.Avšak prílety sú slovenským občanom umožnené, no tí musia opustiť maďarské územie do 24 hodín.Pre nákladnú dopravu okrem cieľovej dopravy, teda s cieľovou stanicou Slovensko a Maďarsko, sú vyčlenené tri hraničné priechody.Kamióny môžu využiť priechod Parassapuszta - Šahy, Tornyosnémeti – Milhosť a diaľničný prechod Rajka - Čunovo.Môžu tiež využiť aj ďalšie zo šiestich uvedených otvorených hraničných priechodov, ak dodržia dopravné nariadenia obmedzujúce pohyb nákladných vozidiel.Policajti ďalej objasňujú, že občania susedných štátov a občania Maďarska, ktorí žijú na území susedných štátov, môžu na maďarské územie vstúpiť najviac na dobu 24 hodín do vzdialenosti 30 km od štátnej hranice.Ľudí, ktorí sa vracajú do Maďarska, sa netýka žiadne obmedzenie, ak ich pobyt v zahraničí neprekročil 24 hodín a zdržiavali sa nanajvýš 30 km od štátnej hranice.Dodávajú, že podmienkou na povolenie návratu na územie Maďarska je hodnoverné preukázanie pobytu, a to pobytovou kartou - Lakcím karta.Od začiatku septembra by sa osoby prichádzajúce na územie Slovenska z Ukrajiny mali ešte pred prekročením hraníc zaregistrovať na stránke http://korona.gov.sk/ehranica.Potvrdenie o tejto registrácii následne ukážu policajtom pri hraničnej kontrole pri vstupe do SR cez vonkajšiu hranicu.Občania krajín mimo Európskej únie majú byť počas svojho pobytu na Slovensku schopní preukázať sa potvrdením o uvedenej registrácii policajtom.