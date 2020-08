Vedenie košickej oceliarne U.S. Steel podpísalo s odborármi novú kolektívnu zmluvu

Kompromis v týždennom pracovnom čase

Dvadsaťpäť kôl vyjednávania

31.8.2020 (Webnoviny.sk) - Nová kolektívna zmluva medzi spoločnosťou U. S. Steel Košice (USSK) a Radou odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice bola podpísaná v pondelok dopoludnia.Agentúru SITA o tom informoval predseda Rady odborov OZ KOVO USSK Juraj Varga „O 11:00 sme podpísali novú kolektívnu zmluvu s vedením U. S. Steelu Košice. Znenie Kolektívnej zmluvy sa vo finálnej podobe ratifikovalo v 35. týždni jednotlivými základnými organizáciami, združenými v Rade odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice, a je zároveň výsledkom sociálneho zmieru v našej fabrike, ktorému predchádzal konštruktívny sociálny dialóg nielen za stolom, ale aj mimo neho,“ uviedol Varga.Odborári sa s vedením USSK ešte minulý týždeň dohodli na kompromisnom riešení v otázke týždenného pracovného času.„Štandardným ostáva 35,5 hodinový pracovný čas s tým, že ho môže zamestnávateľ, ak bude mať objektívne príčiny, navýšiť o dve hodiny po dobu dvoch mesiacov s príplatkom 11,2 percenta tarifnej mzdy. Ak by chcel zamestnávateľ predlžiť pracovný čas na ďalšie obdobie, tak to môže urobiť na maximálne ďalšie tri mesiace po odsúhlasení odborov,“ uviedol Varga.Návrh znenia novej kolektívnej zmluvy pripravila Rada odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice spolu s odborovou organizáciou OZ NKOS.Návrh zamestnávateľovi odoslali 15. novembra 2019 a prvé kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutočnilo 22. januára tohto roku a ani po 25-ich kolách kolektívneho vyjednávania o novom znení podnikovej kolektívnej zmluvy sa nepodarilo nájsť spoločnú dohodu.Platnosť pôvodnej štvorročnej kolektívnej zmluvy vypršala po dvoch predĺženiach 30. júna tohto roku.V spoločnosti U. S. Steel Košice pracuje približne 10 500 zamestnancov, podnik patrí do nadnárodnej korporácie U. S. Steel.