Cestujúci sa z Bratislavy do Banskej Bystrice dostanú opäť bez prestupu. Výluka Šurany – Levice končí už o pár dní

14.10.2022 (Webnoviny.sk) -Cestujúci sa budú môcť opäť pohodlne a bez prestupov odviesť priamo z Bratislavy do Banskej Bystrice a opačne. Dňa 18. 10. 2022 totiž manažér infraštruktúry, Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), ukončí výluku na úseku Šurany – Levice, a to v plánovanom termíne. O deň neskôr tak začnú vlaky na trase Bratislava – Banská Bystrica a späť premávať podľa grafikonu ako pred výlukou. Naši zákazníci teda budú na tejto trase opäť cestovať bez náhradnej autobusovej dopravy a odklonu cez Štúrovo.Najdôležitejšie informácie o tratipo ukončení výluky:Od 19. 10. 2022 sa ruší výlukový grafikon s náhradnou autobusovou dopravou aj na regionálnej tratiNajdôležitejšie informácie o regionálnej trati Nové Zámky – Levice a späť po ukončení výluky:Nepretržitá výluka na trati Šurany – Levice trvá od 1. 6. 2022 a je súčasťou veľkej opravy traťových koľají na úseku Bratislava – Banská Bystrica. V rámci nej sú opravované úseky Beša – Horný Pial a Úľany nad Žitavou – Hul.uviedla pre ZSSK hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.Donedávna sa na onedlho zrekonštruovanom úseku trate, ktorý má 7,8 km (úsek Úľany nad Žitavou – Hul, úsek Beša – Horný Pial), jazdilo dlhodobo obmedzenou traťovou rýchlosťou, maximálne do 50 km/h. Táto rýchlosť bude po niekoľko mesačnom skúšobnom období na celom úseku zvýšená na 70 km/h.Podľa ŽSR bude na priecestiach aj po spustení prevádzky umiestnené dopravné značenie odkazujúce na zvýšenú pozornosť pri prechode cez železničné priecestia. Toto značenie je umiestnené z dôvodu zhrdzaveného povrchu koľají spôsobeného obmedzenou prevádzkou, ktoré po niekoľkodňovej prevádzke nadobudnú pôvodný stav. Následne bude dopravné značenie odstránené.Do konca roka 2023 ŽSR ešte na trase Bratislava – Banská Bystrica bude rekonštruovať a modernizovať železničnú infraštruktúru: Dvory nad Žitavou, Trnovec – Tvrdošovce a Palárikovo – Nové Zámky. O ďalších detailoch sa, prosím, informujte u hovorkyne ŽSR - hovorca@zsr.sk Informačný servis