Cestujúci v Trenčianskom kraji budú využívať len jednu dopravnú kartu

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 17. júla (TASR) - Cestujúci v Trenčianskom kraji budú pri preprave autobusmi prímestskej dopravy využívať po novom jednu dopravnú kartu. Cestovné ňou budú môcť uhradiť v rámci celého Slovenska. Zmena súvisí s budovaním celoslovenského Integrovaného dopravného systému, informovala Lenka Kukučková z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).ozrejmila Kukučková.Opatrenie v podobe zapojenia dopravcov do jednej národnej dopravnej karty, ktorá má zefektívniť cestovanie pre širokú verejnosť, je súčasťou prípravy budovania celoslovenského Integrovaného dopravného systému.spresnila Kukučková.Zmluva TSK s prevádzkovateľom krajskej karty MultiCARD končí 31. októbra, s platnosťou od 1. novembra tak cestujúci, ktorí sú držiteľmi zelenej karty, automaticky prejdú na cenu cestovného platného pre modrú dopravnú kartu, a to bez nutnosti jej výmeny. Krajskú kartu je možné aj naďalej používať až do dátumu jej exspirácie.vysvetlil Radovan Hladký, poverený riadením odboru dopravy Úradu TSK. Zelená karta podľa jeho tvrdenia nesplnila očakávania krajskej samosprávy a nepriniesla cestujúcim výhody, ktoré na začiatku sľubovala.Od začiatku novembra tak bude pre obe dopravné karty na území TSK stanovená jednotná výška zľavy pre cestujúcich, upravená bude aj cena cestovného. Cestujúci, ktorí doteraz používali krajskú kartu MultiCARD, už nebudú platiť mesačný paušálny poplatok vo výške 0,70 eura. Zavedením jednotnej výšky zľavy sa však cestovné pre držiteľov zelenej karty mierne zvýši.