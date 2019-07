Kapitán lode, ktorá sa v Maďarsku zrazila s výletnou, porušil pravidlá

Na archívnej snímke tím záchranárov pripravuje pri Margitinom moste vyzdvihnutie vraku, ktorý sa potopil 29. mája večer po zrážke s výletnou loďou Viking Sygin. Foto: TASR Ladislav Vallach Foto: TASR Ladislav Vallach

Budapešť 17. júla (TASR) - Kapitán výletnej lode Viking Sigyn, ktorá sa 29. mája zrazila v Budapešti s vyhliadkovou loďou Hableány, zrejme porušil až tri plavebné pravidlá. Vyplýva to zo zápisníc z výpovedí svedkov, napísal v stredu denník Magyar Nemzet.Na základe analýzy výpovedí možno konštatovať, že ukrajinský kapitán Jurij C., ktorý v čase tragédie loď riadil, zrejme porušil pravidlá stretávania, križovania i predbiehania lodí, píše s odvolaním sa na zápisnice denník, ktorý podrobne opísal okolnosti zrážky z hľadiska dodržiavania plavebných pravidiel.Okrem iného konštatoval, že Viking Sigyn plaviaci sa proti prúdu prichádzal pod piliere Margitinho mosta zozadu, pričom vyhliadková loď Hableány išla pomalšie a jej plavebná dráha oprávnene križovala dráhu výletnej lode. V tejto situácii mal Viking Sigyn spomaliť.Výletná loď, ktorá smerovala z maďarského hlavného mesta do Bratislavy, sa podľa ďalších výpovedí v danej situácii mala vyhnúť križovaniu dráh a mala dať najavo zvukovým znamením zámer predbiehať, čo sa však nestalo. Kapitán mal vidieť menšiu loď na radare, ale aj voľným okom.Magyar Nemzet zverejnil aj výpovede amerických turistov z paluby Viking Sigynu, ktorí priebeh zrážky videli a upozornili na ňu aj kapitána. Ten si nevšimol vyhliadkovú loď, dokonca ani moment zrážky s ňou.Maďarský generálny prokurátor Péter Polt podal 28. júna na najvyšší súd opravný prostriedok vo veci prepustenia ukrajinského kapitána výletnej lode Viking Sigyn Jurija C. z vyšetrovacej väzby na kauciu. Kapitán je podozrivý zo spôsobenia tragickej zrážky.Prokurátor predtým neuspel s odvolaním a súd po zložení kaucie 15 miliónov forintov (46.248 eur) Ukrajinca 12. júna prepustil na slobodu. Potvrdil tak verdikt prvostupňového súdu.Bilancia potopenia lode Hableány medzi piliermi Margitinho mosta po zrážke s výletnou loďou večer 29. mája je 27 mŕtvych vrátane dvojčlennej posádky. Z Dunaja sa po havárii podarilo zachrániť sedem Kórejčanov, po jednom nezvestnom ešte stále pátrajú.