Cestujúci zo Slovenska a Česka sa musia pripraviť na nové obmedzenia pre vstup do Poľska

Výnimka z povinnej karantény či predloženia negatívneho testu na COVID-19 platí pre:



1. Osoby, ktoré predložia potvrdenie o zaočkovaní proti COVID-19 očkovacou látkou povolenou Európskej únii.



2. Cezhraniční pracovníci, ktorí vykonávajú činnosť /zamestnanie, podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť/ na území Poľskej republiky alebo na území susedných štátov.



3. Študenti študujúci v Poľskej republike alebo susednej republike a ich učitelia, ktorí prekročia hranicu so študentami.



4. Deti v predškolskom vzdelávaní v Poľsku alebo susednej krajine a ich učitelia.



5. Študenti postgraduálneho štúdia, odbornej prípravy a iných foriem vzdelávania ako aj doktorandi študujúci v Poľsku, alebo v prípade občanov Poľska v iných krajinách.



6. Osoby vykonávajúce výskum v Poľsku alebo v prípade občanov Poľska v iných krajinách.



7. Vojaci Ozbrojených síl Poľskej republiky alebo spojeneckých síl, policajti, pohraničná stráž, colná, finančná služba, hasiči, inšpektori cestnej inšpekcie, alebo tí, ktorí plnia služobné úlohy.



8. Členovia diplomatických misií, konzulárnych úradov a zástupcovia medzinárodných organizácií a ich rodinní príslušníci, ako aj iné osoby prekračujúce hranice na základe diplomatického pasu.



9. Vodiči vykonávajúci cestnú dopravu ako súčasť medzinárodnej dopravy alebo medzinárodnej kombinovanej dopravy.



10. Vlakový personál a ďalší zamestnanci vykonávajúci medzinárodnú železničnú dopravu



11. Vodiči vykonávajúci cestnú dopravu vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, vodiči vykonávajúci prepravu osôb, a to viac ako 7, no najviac 9 osôb.



12. Posádky lietadiel, námorníci, rybári a ďalší členovia posádok.





27.2.2021 (Webnoviny.sk) - Pre cestujúcich zo Slovenska a Českej republiky od soboty platia nové pravidlá vstupu do Poľskej republiky. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Ako uviedol, osoby, ktoré nemajú pobyt na území Poľskej republiky, sú povinné mať negatívny test na COVID-19, nie starší ako 48 hodín.Opatrenie sa týka všetkých osôb prekračujúcich hranicu rôznymi dopravnými prostriedkami aj pešo. Osoby, ktoré majú pobyt na území Poľskej republiky a majú negatívny test, nepodliehajú povinnej karanténe.