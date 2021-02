Ako budú vyzerať opatrenia, ktoré navrhujú odborníci. Ak nebudú fungovať, hrozí vypnutie výroby

Premiér Igor Matovič aj s predstaviteľmi koaličných strán už štyri dni rokuje s odborníkmi o tom, ako zlepšiť situáciu v krajine. Slovensko sa napriek tvrdému lockdownu už dva mesiace trápi s preplnenými nemocnicami a vysokými počtami úmrtí na COVID-19.

Vláda ešte nepredstavila konečnú podobu opatrení, ale podľa informácií Dennika N sú v hre povinné respirátory v MHD, zákaz vychádzania mimo okres, zákaz nočného vychádzania či prísnejšia kontrola dodržiavania opatrení.

Ak sa nové opatrenia neosvedčia do 21. marca, vláda pravdepodobne pristúpi k zastaveniu výroby a uzavretiu krajiny.

Čo by sa malo zmeniť

Odborníci sa s vládou radili o tom, ako lepšie vymôcť dodržiavanie opatrení. Diskutovali o zavedení tzv. COVID príplatku, ktorý by mal motivovať všetkých členov domácnosti dodržiavať karanténu. Kontroly by mali vykonávať aj mestskí policajti a vojaci.

Podľa zverejneného dokumentu by mali byť v MHD a v obchodoch povinné respirátory FFP2.

Školy a škôlky by mali byť otvorené len pre deti rodičov, ktorí musia chodiť do práce. Navyše, by sa takíto zamestnanci mali testovať dvakrát týždenne pomocou bezplatných testov. Podľa odborníkov by sa mala zrušiť výnimka pre COVID pozitívnych na nákup potravín. Po novom by mali mať povolené ísť len do lekárne a k lekárovi.

Po novom by sa mal každý, kto prejde našimi hranicami registrovať v aplikácii e-karanténa. Pendleri by sa mali preukazovať 72-hodinovým negatívnym testom.

Odborníci diskutovali aj o lepšom odhaľovaní mutácií koronavírusu, rýchlejšej vakcinácii či jasnejšej komunikácii.