Cestujúcich bez víz do schengenskej zóny čaká zmena, budú povinní vyplniť online formulár

Minimálny vplyv na Európanov

Vyplnenie aspoň 72 hodín pred cestou

20.11.2021 (Webnoviny.sk) - Obyvatelia krajín, ktorí pri cestách do schengenskej zóny združujúcej 26 európskych krajín, nepotrebujú víza, napríklad Američania, Briti či Austrálčania, budú musieť od budúceho roka vyplniť formulár a uhradiť administratívny poplatok 7 eur.Cieľom vyplnenia formulára pre takzvaný Európsky informačný a schvaľovací systém (ETIAS) je „zvýšiť bezpečnosť a pomôcť predchádzaniu zdravotných ohrození bloku“. Informuje o tom spravodajský portál Euronews.Nový program ETIAS sa podobá austrálskemu systému ETA a americkému ESTA pre občanov krajín, s ktorými majú Austrália a USA bezvízový styk. Pravidlá cestovania pre ľudí, ktorí potrebujú pre vstup do schengenskej zóny víza, sa nemenia.Európska komisia uviedla, že ETIAS bude mať na ľudí cestujúcich do Európy „minimálny vplyv“. Cestujúci budú musieť pred príchodom vyplniť online formulár a uhradiť poplatok 7 eur. Cestujúci vo veku do 18 rokov a nad 70 rokov budú od poplatku oslobodení.Vyplnenie formulára by malo trvať len niekoľko minút. Potrebný na to bude biometrický pas, poskytnutie informácií o ceste a zodpovedanie niekoľkých základných otázok súvisiacich s bezpečnosťou.Cestujúci by však mali formulár vyplniť aspoň 72 hodín pred cestou pre prípad, že by nastali nejaké zdržania. Európsky informačný a schvaľovací systém začne naplno fungovať pred koncom roka 2022.