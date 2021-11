Lyžiarske strediská vo Vysokých Tatrách sa pripravujú na zimnú sezónu, chcú ju odštartovať začiatkom decembra

Vysokých

21.11.2021 (Webnoviny.sk) - Lyžiarske strediská voplánujú odštartovať zimnú sezónu v úvode decembra. Štrbské Pleso ju chce otvoriť 4. decembra, stredisko v Tatranskej Lomnici o týždeň neskôr 11. decembra.Informoval o tom manažér komunikácie prevádzkovateľa spomínaných lyžiarskych stredísk Marián Galajda. Zároveň upozornil na to, že parkovanie v stredisku v Tatranskej Lomnici bude spoplatnené.Lyžiarske strediská sa už niekoľko týždňov pripravujú na sezónu, každoročne ju zvyknú odštartovať práve počas prvého decembrového týždňa.„Vykonali sme kontroly zasnežovacej infraštruktúry, techniky, aby sme mohli, keď príde vhodné počasie a budú vhodné podmienky, spustiť zasnežovanie,“ povedal pre agentúru SITA Galajda.Tohtoročná sezóna by oproti tej minuloročnej mohla byť priaznivejšia. Predošlá trvala vo31 dní, skrátila ju pandémia a s ňou spojená nútená prestávka.„Základný rozdiel oproti minulej sezóne je, že už v súčasnej dobe COVID automat obsahuje jasné pravidlá, ako by prevádzka lyžiarskych stredísk mala vyzerať,“ skonštatoval Galajda.Presné informácie o opatreniach platných v jednotlivých lyžiarskych strediskách nájdu lyžiari na ich internetových stránkach.Prevádzkovateľ lyžiarskeho strediska v Tatranskej Lomnici zároveň avizoval spoplatnenie parkovacích plôch. Parkovanie so zľavou budú mať iba lyžiari s dennými skipasmi, úplne bezplatne budú parkovať majitelia celosezónnych skipasov.Okrem toho si budú môcť lyžiari prostredníctvom čipovej karty, teda osobného skipasu, kúpiť limitovaný počet najvýhodnejších parkovacích miest s istotou parkovania aj v čase najvyššej návštevnosti.