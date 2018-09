Cestujúcich v okrese Nové Zámky a Levice vozí päť nových autobusov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nové Zámky 20. septembra (TASR) – Cestujúcich v Levickom a Novozámockom okrese vozí od štvrtka päť nových moderných autobusov s klimatizáciou a bezplatným pripojením na internet. Do používania ich odovzdala spoločnosť Arriva, ktorá zabezpečuje v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) prímestskú dopravu 180 autobusovými linkami a ročne prepraví vyše 19 miliónov cestujúcich.povedala dopravná riaditeľka Arriva Nové Zámky Hana Jahodníková. Modernizáciou vozového parku chce dopravca zároveň motivovať obyvateľov Slovenska, aby uprednostňovali verejnú dopravu pred individuálnou dopravou autami.Nové autobusy typu SOR C 10,5 EURO 6 sú plne klimatizované a vybavené prednými a bočnými informačnými elektronickými tabuľami. Je v nich 43 miest na sedenie i priestor vyhradený pre kočíky.skonštatovala Jahodníková.Spoločnosť Arriva vlani zakúpila a odovzdala do používania cestujúcim na Slovensku 53 nových autobusov. Tento rok doposiaľ zaradila 26 nových autobusov na linky v Košickom, Trnavskom, Žilinskom a Nitrianskom kraji. V nasledujúcich mesiacoch odovzdá do používania ďalšie tri nové autobusy.