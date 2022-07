Cestujúcim v Žilinskom kraji sa zefektívnilo cestovanie. Na vlaky aj autobusy im stačí jeden lístok

Integrovaný systém dopravy sa na celom území Rajeckej doliny, mesta Žilina a na území Kysúc po mesto Čadca zaviedol od nedele 10. 7. 2022



11.7.2022 (Webnoviny.sk) -Od nedele 10. 7. 2022 sa na území Žilinského kraja spustil tzv. Integrovaný dopravný systém Žilinského samosprávneho kraja (IDS ŽSK), ktorého súčasťou sú aj vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Cestujúcim sa tak pri pravidelných cestách uľahčí cestovanie v rámci regiónu (na integrovanom území) vďaka jednému prestupnému cestovnému lístku na rôzne druhy verejnej osobnej dopravy (obdobne ako je to nastavené pri integrovanej doprave v Bratislavskom kraji). Zavedením IDS ŽSK sa zároveň zrušil Žilinský regionálny integrovaný dopravný systém (ŽRIDS) a staničné automaty na výdaj týchto lístkov na úseku Žilina – Rajec.Do pilotného projektu je zaradené územie Rajeckej doliny, mesto Žilina a územie Kysúc po mesto Čadca. V integrovanom dopravnom systéme sú obce a mestá rozdelené do jednotlivých zón. Pilotné územie pozostáva z 13 regionálnych zón a 2 mestských zón (Žilina, Čadca). Mestskú zónu Žilina môžu cestujúci využívať vrátane mestskej hromadnej dopravy (MHD) alebo bez nej. Mestskú zónu Čadca a Kysucké Nové Mesto môžu cestujúci využívať vrátane MHD.Aktuálne dopravné karty vydané zapojenými dopravcami – SAD Žilina, Dopravným podnikom mesta Žilina (DPMŽ) či nami ZSSK, je možné využívať aj naďalej v rámci IDS ŽSK. Pre zjednodušenie využívania dopravných služieb však stačí už len jedna dopravná karta. To znamená, že ak má cestujúci v súčasnosti viac kariet od rôznych dopravcov, na cestovanie v rámci IDS ŽSK mu stačí už len jedna dopravná karta bez ohľadu na to, v ktorom dopravnom prostriedku sa nachádza. Cestujúci sa teda sám rozhodne, ktorú kartu použije v rámci cestovania integrovanou dopravou.Cieľom IDS ŽSK je cestujúcim uľahčiť a skvalitniť cestovanie v rámci mesta/regiónu. Jeden prestupný cestovný lístok zároveň prináša viacero výhod – lacnejšie, rýchlejšie a flexibilnejšie cestovanie verejnou dopravou. IDS ŽSK ovplyvnil priaznivo aj cenník verejnej dopravy. Nová tarifa IDS ŽSK priniesla výrazné zľavy pre pravidelných cestujúcich, ktorí budú využívať predplatné cestovné lístky (PCL). Zľavy pre pravidelných cestujúcich, ktorí pri svojom cestovaní využívajú viac dopravcov, sa môžu pohybovať na úrovni aj viac ako 40 %. V praxi to znamená, že aj keď cestujúci cestuje verejnou dopravou len niekoľkokrát v mesiaci, už sa mu môže oplatiť zakúpiť si predplatený cestovný lístok.Viac informácií o IDS ŽSK, cenách jednorazových i predplatných lístkov a zľavách nájdete tu - https://www.idzk.sk/ alebo na podstránke nášho webu - https://www.zssk.sk/integrovany-dopravny-system/zilinsky-kraj/ Zároveň platí, že u dopravcov zapojených do IDS ŽSK sú platné aj ostatné súčasné cestovné lístky podľa jednotlivých taríf týchto dopravcov, využiteľné len u dopravcu, u ktorého budú zakúpené.Po zavedení IDS ŽSK (teda od 10. 7.) na tejto trati zanikla cestujúcim možnosť zakúpiť si integrované cestovné lístky ŽRIDS v predajných automatoch. Vlaky sú plne integrované v rámci IDS ŽSK a do vlaku je možné nastúpiť podľa nových podmienok platných v Prepravnom poriadku IDS ŽSK, resp. definovaných v Prepravnom poriadku ZSSK. Traťový úsek je súčasne zaradený do systému "Samoobslužný výpravný systém", a tak si lístok cestujúci musia zadovážiť vopred prostredníctvom dostupných predajných kanálov, teda v pokladniciach ZSSK (najbližšia pokladnica na tejto trati je Žilina), v e-shope , mobilnej aplikácii Ideme vlakom , cez SMS , 24-hodinový lístok u rušňovodiča alebo po novom môže využiť cestovné lístky IDS ŽSK, ktoré je možné zakúpiť na predajných miestach všetkých integrovaných dopravcov a, samozrejme, aj na našich predajných miestach.Projekt IDS ŽSK nadviazal na už fungujúcu integrovanú dopravu v Bratislavskom kraji. Rovnaké riešenie dopravy sa momentálne pripravuje aj v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji. Ich spustenie je kľúčové k splneniu míľnika Plánu obnovy a odolnosti, v ktorom sa Slovensko zaviazalo, že do júna 2026 bude možné cestovať všetkými druhmi dopravy na jeden lístok minimálne v 6 regiónoch.Informačný servis