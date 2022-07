Ukrajina chce dobyť stratené územia okupované Ruskom, nasadí milión vojakov a ofenzívu posilnia aj zbrane zo Západu

11.7.2022 - Ukrajinská armáda zhromažďuje bojové sily pozostávajúce z milióna ľudí, aby dobyli naspäť územia na juhu Ukrajiny okupované Ruskom. Pre britské noviny The Times, na ktoré sa odvoláva televízia CNN, to uviedol ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov s tým, že ofenzívu posilnia zbrane zo Západu.Miliónové sily budú pozostávať zo 700-tisíc vojakov a 300-tisíc členov národnej gardy, polície a pohraničnej stráže. Minister vysvetlil, že prezident Volodymyr Zelenskyj nariadil generálnemu štábu, aby pripravil plány, a dal rozkaz na znovudobytie pobrežných oblastí na juhu dôležitých pre hospodárstvo krajiny.Reznikov pre noviny tiež vyjadril potešenie, že partneri Ukrajiny dokázali pomôcť Ukrajine obnoviť jej vyčerpané zásoby munície. Dodal však, že by chcel, aby NATO a partneri zvýšili tempo dodávok zbraní.„Bol to dlhý proces, mesiac a pol, ale dosiahli sme výsledok. Ukrajina mala ozbrojené sily zo sovietskej éry s tridsaťročnými zbraňami. Za tri mesiace sme to zmenili. Potrebujeme však viac, rýchlo, aby sme zachránili životy našich vojakov. Každý deň, keď čakáme na húfnice, môžeme stratiť sto vojakov," povedal.