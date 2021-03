Cesty do zahraničia za účelom rekreácie obmedzia aj v nočných hodinách, skráti sa aj čas na vychádzku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.3.2021 (Webnoviny.sk) - Cesty do zahraničia za účelom rekreácie budú obmedzené aj v čase od 1:00 do 5:00. Vyplýva to z návrhu uznesenia, ktoré na stredajšom rokovaní schválila vláda. Pobyt v prírode bude rovnako možný v rámci okresu len do 20:00. V okresoch v I., II. a III. stupni varovania bude možná návštevy prírody aj bez platného negatívneho testu na prítomnosť ochorenia COVID-19 v rámci okresu.V okresoch v IV. stupni varovania bude aj pri návšteve prírody potrebný negatívny antigénový alebo PCR test nie starší ako sedem dní, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako tri mesiace alebo potvrdenie o zaočkovaní dvomi dávkami vakcíny. Od druhého očkovania pritom musí ubehnúť 14 dní.Výnimka sa vzťahuje na osoby mladšie ako 15 rokov, staršie ako 65 rokov, na zdravotne ťažko postihnuté osoby, ktoré sa pohybujú s pomocou vozíčka alebo osoby, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje podstúpenie testovania.V prípade Bratislavy sa za okres považuje územie celého Bratislavského kraja, v prípade Košíc sa za okres považuje územie okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice-okolie. Uznesenie nadobudne platnosť vo štvrtok 25. marca.