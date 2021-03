Demokrati chcú po masových streľbách rozšíriť opatrenia pre kontrolu zbraní, Biden vyzval Kongres k činom

Demokrati nemajú dostatok hlasov

Zbrane si kúpili pred útokom

24.3.2021 (Webnoviny.sk) - Americkí demokrati sa usilujú o hlasovanie o rozšírení opatrení pre kontrolu zbraní v krajine, ktorá sa spamätáva z dvoch masových strelieb v priebehu týždňa. Vyhliadky na veľké zmeny sú však zatiaľ vzhľadom na rozdelenie síl v Kongrese slabé, uvádza agentúra AP.Minulý týždeň 21-ročný muž zastrelil osem ľudí v masážnych salónoch v oblasti Atlanty. V pondelok zase v coloradskom Boulderi spustil strelec paľbu v supermarkete a zabil 10 ľudí.Prezident Joe Biden v reakcii na coloradskú streľbu uviedol, že je potrebné konať a vyzval Kongres, aby rýchlo uzavrel medzery v previerkovom systéme a zakázal útočné zbrane a vysoko kapacitné zásobníky. „Nemala by to byť stranícka otázka. Toto je americká otázka. Zachráni životy, americké životy,“ povedal.Líder senátnej demokratickej väčšiny Chuck Schumer sa v utorok zaviazal, že na pôdu Senátu prinesú legislatívu, ktorú nedávno schválila Snemovňa reprezentantov a vyžaduje previerky pre väčšinu predaja a presunov zbraní. Senát podľa Schumera „musí konfrontovať zničujúcu pravdu“. „Senát bude debatovať a venovať sa epidémii násilia so zbraňami v tejto krajine,“ povedal.Zatiaľ čo rozširovanie previerok je u americkej verejnosti všeobecne populárne, dokonca aj u niektorých konzervatívcov, Kongres nedokázal nájsť za posledné desaťročia úspešný kompromis v oblasti zbraní. V dôsledku toho je to jedna z najnáročnejších otázok americkej politiky.Hlasovanie o kontrole zbraní v Senáte by bolo prvé za niekoľko rokov, no demokrati nemajú dostatok hlasov na presadenie významných reforiem. Kreslá v Senáte sú medzi demokratmi a republikánmi rozdelené na polovicu a na presadenie väčšiny legislatívy potrebujú demokrati 60 hlasov.Zatiaľ však nemajú dostatočnú podporu republikánov, a nejednotnosť panuje aj v ich radoch, keďže senátor zo Západnej Virgínie Joe Manchin je proti spomenutej legislatíve o previerkach.Niektorí republikáni naznačili, že sú otvorení rokovaniam, hoci je nejasné, či už boli nejaké ozajstné rozhovory medzi stranami. Líder republikánov v senáte Mitch McConnell sa vyjadril, že je proti spomenutej legislatíve, no je „určite otvorený diskusii“. Mnohí republikáni, ako napríklad texaský senátor Ted Cruz, sú však proti akejkoľvek kontrole zbraní.V utorok mal o návrhoch o kontrole zbraní pojednávanie senátny výbor pre súdnictvo. Nie je jasné, či by niektorý z návrhov, ktoré treba posúdiť a väčšina z nich sa týka prísnejších previerok, ovplyvnil prípad v Colorade, kde si útočník kúpil útočnú pušku šesť dní pred útokom.Strelec z Atlanty si kúpil pištoľ s kalibrom 9 milimetrov niekoľko hodín pred streľbou, čo vyvolalo výzvy na predĺženie čakacích dôb pri kúpach zbraní.