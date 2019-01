Cesty sú zjazdné, na niektorých úsekoch je hmla

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 31. januára (TASR) - Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa vyskytuje v okolí Rusoviec, Veľkého Medera a Šamorína, do 100 metrov v okolí Hanisky a Turne nad Bodvou. Zľadovatený sneh hrúbky jedného až troch centimetrov je na cestách II/558 Stakčín - Ulič , II/543 Hniezdne - Červený Kláštor a III. tried v obvodoch Stakčín, Makov, Pusté Pole, Turčianske Teplice, Budatín, Martin, Žilina, Rajec a Haligovce. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na webe zjazdnost.sk.uvádza SSC. V hornatejších oblastiach sú podľa nej vozovky miestami pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného až zľadovateného snehu hrúbky jeden až tri centimetre, miestami, najmä na cestách nižších kategórií do štyroch až piatich centimetrov.Všetky horské priechody (HP) sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. Na HP Dobšiná, Podspády, Huty, Veľké Pole, Zbojská, Vernár, Súľová a Grajnár je na vozovke čerstvý, kašovitý alebo utlačený sneh hrúbky jeden až dva centimetre. Na HP Vrchslatina, Cukmantel a Herlianske sedlo je utlačený sneh hrúbky štyri až päť centimetrov.