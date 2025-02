Cez 50 percent mladých mení prácu do dvoch rokov, motivácia vyšším platom pri Generácii Z už neplatí

Work-life balance

Spoločenské hodnoty a benefity

20.2.2025 (SITA.sk) - Približnemladých ľudí mení prácu do dvoch rokov. Firmy musia reagovať na nové očakávania Generácie Z, upozorňuje personálna agentúra MAXIN'S Group. Generácia Z, teda ľudia narodení medzi rokmi 1997 a 2012, vyrastala s modernými technológiami a sociálnymi sieťami, čo ovplyvňuje aj ich kariérne rozhodnutia.„Generácia Z vyrástla v dobe sociálnych médií, kde je všetko okamžité a dostupné na pár klikov. Rovnaký prístup si preniesli aj na pracovný trh. Ak nie sú spokojní, neváhajú hľadať nové možnosti. Podľa našich údajov až 55 % mladých zamestnancov zmenilo prácu do dvoch rokov od nástupu,“ hovorí generálna riaditeľka personálnej agentúry MAXIN'S Group Katarína Garajová Zamestnávatelia sú zvyknutí motivovať zamestnancov vyšším platom, no pri Generácii Z to už neplatí. Work-life balance, firemná kultúra a zmysluplnosť práce sú pre nich dôležitejšie ako finančné odmeny.„Pre mladých je dôležitý pocit, že ich práca má zmysel. Ak majú pocit, že sa ich hlas nepočuje alebo firma neodráža ich hodnoty, jednoducho odídu. Naše prieskumy ukazujú, že až 62 % mladých zamestnancov preferuje firmy, ktoré aktívne komunikujú svoje spoločenské hodnoty,“ dodáva Garajová.Mladí zamestnanci si potrpia na benefity ako flexibilný pracovný čas, možnosť práce na diaľku či podpora mentálneho zdravia. Psychická pohoda je pre nich dôležitejšia ako tradičné benefity.„Zamestnávatelia musia byť pripravení ponúknuť viac než len konkurencieschopnú mzdu. Investícia do mentálneho zdravia, tréningov a možností sebarealizácie sa im dlhodobo vyplatí,“ uzatvára Garajová.