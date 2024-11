Cez Bielu horu neprejdú ani autobusy. Ako sa zmenia cestovné poriadky?

8.11.2024 (SITA.sk) - Z dôvodu úplnej uzávierky cesty cez Bielu horu medzi Trstínom a Jablonicou budú v čase od 9. novembra od 6:00 do 17. novembra do 22.00 premávať regionálne autobusy obojsmerne obchádzkou po trase Jablonica – Prievaly – Buková – Trstín. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Cestovné poriadky dotknutých liniek sú zverejnené na webových stránkach dopravcov Arriva Trnava a SKAND Skalica. Slovenská správa ciest uzavrie cestu I/51 cez horský priechod Biela hora medzi Trstínom v okrese Trnava a Jablonicou v okrese Senica z dôvodu mimoriadneho výrubu stromov. Ten súvisí s prebiehajúcou rekonštrukciou cesty, ktorá sa začala ešte v apríli. Jej súčasťou je rozšírenie telesa cesty a vybudovanie oporných a zárubných múrov.Polícia už v stredu informovala, že pre tranzitnú dopravu s dĺžkou vozidiel a ich súprav nad 10 metrov stále platí odklon vyznačený dočasným dopravným značením. Vozidlá do 12 ton a autobusy budú mať obchádzkovú trasu smerovanú po ceste II/501 a III/1291 v smere Jablonica – Prievaly – Buková – Trstín a späť.Obchádzková trasa pre vozidlá nad 12 ton bude smerovaná po ceste II/501, II/499 a II/502 po trase Jablonica – Brezová pod Bradlom – Vrbové – Dechtice – Trstín a späť.