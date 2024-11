Pytliaci v Česku strieľali zajacov z idúceho auta

7.11.2024 (SITA.sk) - Strieľanie zajacov pytliakmi z idúceho auta sa podarilo kamerou s nočnými videním nakrútiť poľovníkom z českého mesta Nové Město nad Metují. Poľovníci hliadkovali preto, že zistili, že im v poľovnom revíre miznú srnce a zajace. Na zázname je vidieť, ako si pytliaci ulovenú korisť odnášajú do kufra. Keď podozrivých zadržala policajná hliadka, tvrdili, že nestrieľali a že zajace zrazili autom. Informuje o tom web TN.cz.„Sú podozriví zo spáchania priestupku podľa zákona o poľovníctve, za čo im hrozí pokuta až 30-tisíc korún a zákaz činnosti až na dva roky," povedala hovorkyňa polície v meste Hradec Králové Karolína Macháčková.Poľovníci sú však presvedčení, že sa ide o stovky prípadov ročne. „Teraz sú skvele vybavení najmodernejšou technikou, majú termovízie, nočné videnie, jedno auto ide, to strieľa, druhé to zbiera," opísal praktiky pytliakov Juraj Janota, predseda Českomoravskej poľovníckej jednoty.