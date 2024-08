Cez dočasný čiernomorský koridor exportovala Ukrajina zatiaľ viac ako 64 miliónov ton tovarov

16.8.2024 (SITA.sk) - Viac ako 64 miliónov ton tovarov do 46 krajín exportovala Ukrajina cez dočasný čiernomorský koridor, ktorý otvorila pred rokom. Uviedlo to v piatok ukrajinské ministerstvo pre infraštruktúru, informuje web Kyiv Independent.Súčasťou tohto exportu je vývoz 43,5 milióna tony poľnohospodárskych výrobkov. Od vlaňajšieho augusta ukrajinský koridor cez Čierne more využilo 2 379 plavidiel.