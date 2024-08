Po drevenici z Kamienky pribudol pod hradom Ľubovňa trabant

Skanzen má nový prírastok

Trabant v strede stodoly

Rozmanitosť kraja

16.8.2024 (SITA.sk) - Do Múzea ľudovej architektúry pod hradom Ľubovňa pred časom pribudol nový objekt, ktorým je drevenica z Kamienky.Návštevníkom ponúka možnosť nahliadnuť do života drotárov, ktorými bola v minulosti táto rusínska obec povestná.Ako v piatok informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová , múzeum v piatok sprístupňuje aj ďalšiu novinku.Je ňou nová stála expozícia venovaná etnografovi a múzejníkovi Jánovi Lazoríkovi (1920-2015), ktorej súčasťou je tiež replika jeho povestného trabantu. Ľubovnianske múzeum sprístupnilo vo svojom skanzene pod hradom nový zrubový dom. Pochádza z Kamienky, ktorý v roku 1934 postavili dvaja tesári a v súčasnosti predstavuje expozíciu s názvom „Dritare odchoďat".„Najnovší objektový prírastok skanzenu, drevenica z Kamienky, patril ešte v 30. rokoch 20. storočia drotárovi a chovateľovi obecných býkov Antonovi Kurcinovi. Expozícia preto odhaľuje práve život drotárov zo Spiša. Z typologického hľadiska ide o jednotraktový dom, ktorého obytná a hospodárska časť sú pod jednou strechou,“ opísala Jeleňová.Obytnú tvorí izba a pitvor a do hospodárskej patrí maštaľ, podšopa a stodola.„Konkrétne v časti prednej izby objektu sa nachádza expozícia zobrazujúca rodinný obrad súvisiaci s odchodom človeka. Vo vstupnom pitvore naň nadväzuje už priamo expozícia drotárstva, a to v jeho tradičnej vandrovnej podobe zaniknutého remesla, súvisiaceho s odchodom mužov z chudobného domova do zahraničia,“ dodala hovorkyňa. Tvoria ju odevné a interiérové súčasti danej doby.Od piatka od 16:00 si návštevníci môžu pozrieť aj expozíciu nazývanú Lazorikuf funduš v areáli kamenno-drevenej hospodárskej stavby, v stodole z Ruskej Vole. Tú podľa Jeleňovej postavil jej majiteľ Juraj Borčák v roku 1945.„V jej ľavej časti sa nachádza výstava Tesársky um a symbol života s prezentáciou trámov, presnejšie práce tesárskych majstrov z horného Spiša. V stredovom bojisku stodoly je zase situovaná replika trabanta, ktorý Ján Lazorík používal pri jeho výskumno-zberateľskej terénnej práci,“ priblížila.Ten pôsobil v Ľubovnianskom múzeu ako etnograf od roku 1977 až 1985. Práve na spomínanom trabante zvážal zbierkové predmety do múzea.V skanzene Ľubovnianskeho múzea, ktorý bol sprístupnený pred takmer 40 rokmi, sa nachádzajú rôznorodé stavby od kováčskej dielne z Torysy, cez drotárske obydlie s veľkonočnou situáciou z Veľkého Lipníka, po gréckokatolícku drevenú cerkov z Matysovej.Sú tu aj goralské zrubové stavby z Veľkej Lesnej a spišské hospodárske stavby, ako aj sýpka z Hromoša. Predstavujú funkčnú a kultúrnu rozmanitosť regiónov Prešovského kraja. Celkovo ide o vyše 30 obytných a hospodárskych stavieb.