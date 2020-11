Cez kreatívnu kampaň ukazuje Accenture nové výzvy pre biznis

Nebojme sa zmeny

Nový zmysel a značka

11.11.2020 (Webnoviny.sk) - Globálna kreatíva Droga5 prináša najväčší posun značky Accenture za poslednú dekádu.Spoločnosť Accenture ohlásila rozsiahlu kampaň, v ktorej predstavuje najväčší posun svojej značky za posledných desať rokov. V rámci novej firemnej stratégie chce Accenture inšpirovať organizácie, aby sa chopili zmeny a využili ju k vytvoreniu hodnôt v prospech všetkých.Zmena, či už malá alebo obrovská, ukrýva v sebe silu. Uznávaná kreatívna agentúra Droga5 vytvorila kampaň " Let there be change " reflektujúcu odborné znalosti Accenture, ktoré sú zobrazené na pozadí prebiehajúcich zmien v biznise. Nová brandová kampaň bola spustená v Amerike, Európe a Ázii. Kľúčovým prvkom kreatívy ostáva symbol Accenture ">", ktorý je súčasťou firemného loga už viac ako 20 rokov."Z kreatívneho hľadiska to bola nesmierne vzrušujúca príležitosť," uviedol David Droga, zakladateľ a kreatívny predseda agentúry Droga5, ktorá sa v roku 2019 stala súčasťou spoločnosti Accenture Interactive. "Úzkou spoluprácou s vedúcimi tímami, ľuďmi a klientami z celého sveta sme nevytvárali iba kampaň a nové smerovanie značky, ale pomáhali formovať budúcnosť našej spoločnosti."Accenture je pri vytváraní spoločného úspechu priekopníkom v oblasti takzvanej "360 stupňovej hodnoty", v rámci ktorej pomáha klientom transformovať podnikanie, rekvalifikovať zamestnancov alebo stať sa udržateľnejším. To všetko je možné vďaka tomu, že sa Accenture zameriava na nové technológie. V súčasnosti až 70 % podnikania venuje oblastiam digitálnych, cloudových a bezpečnostných riešení. Tie sú nevyhnutnou súčasťou pri transformácii, ktorú ponúka svojim klientom."Neustále sa vyvíjajúce technológie transformovali spôsob nášho života a práce už pred ochorením COVID-19. Pandémia však poznačila firmy, ekonomiky a celé odvetvia, ktoré musia zmeniť svoj spôsob fungovania," hovorí Julie Sweet, CEO spoločnosti Accenture. "Je iba jedna možnosť ako sa v tej situácii stať ešte silnejším: využiť zmenu v prospech všetkých – vašich klientov, ľudí, akcionárov, partnerov a komunít."Accenture tvoria talentovaní ľudia, ktorí na základe technológií a vynaliezavosti dodávajú všetkým zainteresovaným stranám hodnoty. Práve ľudská vynaliezavosť a technológie sú dôležitou súčasťou nového zmyslu Accenture. Ten sa premietne do firemnej stratégie, priorít a príležitostí, ktoré Accenture vytvára pre viac ako 500 000 svojich ľudí.V minulom roku spoločnosť Accenture investovala takmer 900 miliónov dolárov do školení a osobného rozvoja, 1,5 miliardy dolárov do akvizícií a približne 900 miliónov do výskumu a vývoja. Nedávno tiež oznámila založenie projektu Accenture Cloud First, do ktorého investuje 3 miliardy dolárov v priebehu nasledujúcich troch rokov."Riadime sa rovnakými radami, ktoré v tejto dobe neustálych zmien dávame našim klientom: konajte svižne a nebojte sa inovácií," uviedla Amy Fuller, marketingová a komunikačná riaditeľka spoločnosti Accenture. "Naša nová kampaň vystihuje naše hodnoty a vyzdvihuje jednu z najzásadnejších otázok: Ako môžeme pomôcť našim klientom využiť zmenu na zlepšenie podnikania, komunít a života?"V rebríčku top 100 najcennejších značiek sveta, ktorý zverejňuje spoločnosť Interbrand, sa Accenture momentálne nachádza na 31. mieste s hodnotou značky viac ako 16,2 miliardy dolárov. Od roku 2002, keď Accenture v tomto rebríčku debutoval na 53. mieste, narástla jeho hodnota o 212 %.Informačný servis