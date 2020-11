Polícia je takticky pripravená na protest. Minister Mikulec vyzýva ľudí, aby „mali rozum“

Hrozia im vysoké sankcie

Obvinili ich z útoku na verejného činiteľa

11.11.2020 - Slovenská polícia je takticky pripravená na plánovaný protest proti obmedzeniam súvisiacim s koronavírusom, konať sa má v utorok 17. novembra v Bratislave. Po dnešnom rokovaní vlády to povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).Ľudí, ktorí sa plánujú na demonštrácii zúčastniť, vyzval, aby „mali rozum“ a ešte viac nezhoršovali epidemiologickú situáciu na Slovensku. Zdôraznil, že v čase núdzového stavu hrozia protestujúcim vysoké sankcie.Účasť na proteste potvrdili aj predstavitelia opozičnej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD).„Ak ľudia nesúhlasia s vládnutím Igora Matoviča (OĽaNO), mali by 17. novembra prísť a vysloviť svoj názor. Pokojným a demokratickým spôsobom, aby nedali Matovičovi dôvod na ďalší brutálny zásah,“ uviedli vo videu na sociálnej sieti. Minister vnútra dodal, že je to ich rozhodnutie a polícia sa nim bude zaoberať.Po prvom proteste tohto typu, ktorý sa konal pred Úradom vlády SR 17. októbra, polícia obvinila z obzvlášť závažného zločinu útoku na verejného činiteľa, spáchaného počas núdzového stavu, 31-ročného občana ČR Pavla R. a 31-ročného Martina J. z okresu Poprad. Obvinený občan ČR je momentálne stíhaný väzobne.„Osoby, ktoré útočili na príslušníkov Policajného zboru, iných verejných činiteľov a techniku, sú podozrivé zo spáchania trestného činu útoku na verejného činiteľa počas núdzového stavu, s predpokladanou sadzbou trestu odňatia slobody na 12 až 25 rokov alebo doživotie,“ uviedla polícia.